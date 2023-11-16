中國旅美學者評拜習會：拜登有具體收獲 習近平穩住關係

拜登總統(右)與中國國家主席習近平(左)15日在舊金山會面。(歐新社)

旅美政治學者鄧聿文分析，「拜習會 」中，習近平 最大收獲是暫時穩定了美中關係，可能增加美企對中國的信心；拜登 則取得了恢復兩軍高層溝通、芬太尼管制等具體收獲。但美中關係遠談不上改善，只是一次「技術性的停歇」。

鄧聿文16日透過X平台（前身為推特Twitter），對舊金山「拜習會」發表評論，提到上述看法。

鄧聿文說，中國國家主席習近平在「拜習會」中說了很多，涉及面很廣，但「務虛」的成分比較多。其中，他提出的中美關係的「五根支柱」中，美國總統拜登（Joe Biden）除了第2點「共同有效管控分歧」會同意外，其餘如「共同樹立正確認知」等4點都不會同意。

他分析，整體來看，習近平的主張「軟中有硬，硬中有軟」。像是「中國沒有超越或者取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算」；中國始終致力於構建「穩定、健康、可持續的中美關係」，同時中國有「必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線」；以及對諸如台灣、科技管制等議題的表態，都是如此。

鄧聿文認為，這場「拜習會」中，拜登有具體的收獲。恢復美中軍事對話及芬太尼管制，是拜登頭號關心的兩個問題。而兩人在會中同意「在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通」及成立「中美禁毒合作工作組」開展禁毒合作，拜登拿到了他要得到的，所以才會後發文說「這次會談有重要進展」。

相形之下，習近平似乎除了一些原則表述，沒有什麼具體收獲，但也不是空手而回。他最大的收獲是暫時穩定了兩國關係，同時可能會增加美國商界對中國的信心，這從他隨後與美國企業家的高價餐會可見一斑。此外，雙方同意大幅增加航班，擴大教育、青年、文化、體育及工商界交流等，也有利於中方。

他分析，從新華社報導來看，「拜習會」上習近平講話顯現出的態度，比中方最近營造的中美關係和緩論調要強硬。兩國關係這波緩和的基礎很不牢固，只是雙方球隊中場休息期間的一次「禮貌握手」，遠談不上雙方關係的改善，是一次「技術性的停歇」。因為雙方不可能長期停留在極端惡化的狀態，暫時都需要休息和調整，僅此而已。