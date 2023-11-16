我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

APEC領袖會議登場 元首場邊趕場外交 張忠謀會晤拜登經濟顧問

中國旅美學者評拜習會：拜登有具體收獲 習近平穩住關係

中央社／北京17日電
拜登總統(右)與中國國家主席習近平(左)15日在舊金山會面。(歐新社)
拜登總統(右)與中國國家主席習近平(左)15日在舊金山會面。(歐新社)

旅美政治學者鄧聿文分析，「拜習會」中，習近平最大收獲是暫時穩定了美中關係，可能增加美企對中國的信心；拜登則取得了恢復兩軍高層溝通、芬太尼管制等具體收獲。但美中關係遠談不上改善，只是一次「技術性的停歇」。

鄧聿文16日透過X平台（前身為推特Twitter），對舊金山「拜習會」發表評論，提到上述看法。

鄧聿文說，中國國家主席習近平在「拜習會」中說了很多，涉及面很廣，但「務虛」的成分比較多。其中，他提出的中美關係的「五根支柱」中，美國總統拜登（Joe Biden）除了第2點「共同有效管控分歧」會同意外，其餘如「共同樹立正確認知」等4點都不會同意。

他分析，整體來看，習近平的主張「軟中有硬，硬中有軟」。像是「中國沒有超越或者取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算」；中國始終致力於構建「穩定、健康、可持續的中美關係」，同時中國有「必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線」；以及對諸如台灣、科技管制等議題的表態，都是如此。

鄧聿文認為，這場「拜習會」中，拜登有具體的收獲。恢復美中軍事對話及芬太尼管制，是拜登頭號關心的兩個問題。而兩人在會中同意「在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通」及成立「中美禁毒合作工作組」開展禁毒合作，拜登拿到了他要得到的，所以才會後發文說「這次會談有重要進展」。

相形之下，習近平似乎除了一些原則表述，沒有什麼具體收獲，但也不是空手而回。他最大的收獲是暫時穩定了兩國關係，同時可能會增加美國商界對中國的信心，這從他隨後與美國企業家的高價餐會可見一斑。此外，雙方同意大幅增加航班，擴大教育、青年、文化、體育及工商界交流等，也有利於中方。

他分析，從新華社報導來看，「拜習會」上習近平講話顯現出的態度，比中方最近營造的中美關係和緩論調要強硬。兩國關係這波緩和的基礎很不牢固，只是雙方球隊中場休息期間的一次「禮貌握手」，遠談不上雙方關係的改善，是一次「技術性的停歇」。因為雙方不可能長期停留在極端惡化的狀態，暫時都需要休息和調整，僅此而已。

拜登 拜習會 習近平

上一則

習近平APEC演說：歡迎全球企業參與中國式現代化

下一則

換取打擊芬太尼合作 美解除對中國公安部鑑定中心制裁

延伸閱讀

APEC峰會演說 拜登：美國是「太平洋大國」 不會與中國脫鉤

APEC峰會演說 拜登：美國是「太平洋大國」 不會與中國脫鉤
握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」
APEC領袖會議登場 元首場邊趕場外交 張忠謀會晤拜登經濟顧問

APEC領袖會議登場 元首場邊趕場外交 張忠謀會晤拜登經濟顧問
拜習會後 美前官員：美中競爭本質不變缺乏互信

拜習會後 美前官員：美中競爭本質不變缺乏互信

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺