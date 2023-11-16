坎伯：拜登要習近平不要介入台灣選舉 尊重勝選者

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯。美聯社

拜習會 15日落幕後，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）16日在舊金山表示，總統拜登 非常清楚對中國國家主席習近平表達維護台海和平的決心，警告北京不要介入台灣選舉，應尊重勝選者，並準備和勝選的一方合作。

坎伯表示，美國對台灣的歷史性跨黨派協議仍然強健，將採取所有必要措施來維護台海和平穩定。

根據白宮說明拜習會的新聞稿，美國重申反對兩岸任一方片面改變現狀，期待以和平方式解決兩岸歧見，台海和平穩定符合全球利益；還提到，美國呼籲中方克制在台海周圍的軍事行動。

多家媒體事前預告華府要求北京不得干預台灣大選的主張，並未見諸新聞稿或聲明文件，而是透過拜登和資深官員的口中轉達。

坎伯說，拜登警告中方不要介入台灣選舉，拜登相信台灣民主和選舉的針對，並認為中方應該尊重勝選者，無論是誰。

此外，人在印尼訪問的國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin）16日表示，美國依據台灣關係法，致力於提供要的防衛物資以協助台灣我防禦，這點沒有改變。

記者詢問拜習會達成穩定美中關係的共識後，是否會影響美國對於台灣的軍售交付進度。

奧斯丁說，他不認為拜習討論的內容會改變當前的行動方向，美國依然遵守台灣關係法。

奧斯丁重申，美國不認為與中國的衝突不可避免或迫在眉睫，美國認為台海發生衝突影響的不只是區域還包括整個世界。