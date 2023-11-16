WSJ：美國企業巨頭對習近平未承諾促進商業關係失望

中國國家主席習近平與美國知名企業負責人共進晚餐，但華爾街日報報導，美國企業巨頭對習近平未承諾促進商業關係失望。(美聯社)

中國國家主席習近平 15日結束「拜習會」之後，晚間在舊金山凱悅酒店(Hyatt Regency)與美國知名企業負責人共進晚餐。華爾街 日報16日報導，習近平在晚上發表演說獲得在場佳賓起立鼓掌，但某些美國企業領袖卻對習近平並未承諾促進商業關係感到失望。

報導指出，外國資金正從中國撤離之際，習近平如今再次訪美，在餐會上卻沒有做出想要贏回美國企業與美國投資 人青睞的積極表態，沒有特別強調貿易或投資，演說中僅表示希望美國企業協助降低美中關係緊張，以及表達兩國有合作空間。

蘋果公司( Apple)執行長庫克(Tim Cook)、貝萊德(BlackRock)執行長芬克(Larry Fink)以及高通(Qualcomm)、波音(Boeing)、黑石集團(Blackstone)、私募股權基金Kohlberg Kravis Roberts(KKR)、輝瑞(Pfizer)、聯邦快遞(FedEx)等企業高層主管。特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)與賽富時(Salesforce)執行長班紐夫(Marc Benioff)在晚宴前的招待會中與習近平見面，但未留下來用餐。

華爾街日報分析，相較於2015年習近平在西雅圖的企業晚宴，這次最明顯的差別就是少了阿里巴巴創辦人馬雲等中國科技界知名企業家隨行。舊金山身為科技重鎮且靠近矽谷，但類似Meta Platforms執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)等美國科技企業大亨，卻沒有出席這次晚宴。

報導指出，對美國企業執行長來說，光是與中國領導人共進晚餐的消息曝光，引起外界觀感與2015年時已有變化，面臨著華府國會議員越來越嚴格的檢視。

眾議院中國特別委員會(House Select Committee on China)共和黨籍主席蓋拉格(Mike Gallagher)要求這場晚宴的兩大贊助方美中關係全國委員會(National Committee on US-China Relations)、美中貿易全國委員會(US-China Business Council)公布所有購票來賓名單。這場晚宴一般門票為每人2000元，與習近平同桌票價則每人4萬元。蓋拉格說，如此大手筆招待習近平是沒道理的，因為中國對新疆進行種族滅絕(genocide)。

報導指出，在中國經營企業的風險已經大幅升高，來自西方的管理顧問、稽查人員與其他公司都曾遭到突擊檢查、調查甚至拘留。中國新頒布的間諜及數據安全法規，也讓例行商業活動面臨招罪風險。

一名參加晚宴的美國企業高層主管對華爾街日報說，習近平演說中對於為企業做出通融隻字未提，甚至沒有提及希望增加投資中國經濟。另一名與會企業主管指出：「面對台下這群觀眾，他怎麼會完全沒有提到貿易與投資呢？」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點