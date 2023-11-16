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拜登今年完成最重要之事 可能是這件

稱因政治因素遭控告 拜登子請法官對川普發傳票釐清

中央社華盛頓15日綜合外電報導
拜登總統之子杭特（Hunter Biden）今天聲稱針對他的槍枝指控是出於政治動機，要求法官對前總統川普發出傳票。（美聯社）
拜登總統之子杭特（Hunter Biden）今天聲稱針對他的槍枝指控是出於政治動機，要求法官對前總統川普發出傳票。（美聯社）

拜登總統之子杭特（Hunter Biden）今天聲稱針對他的槍枝指控是出於政治動機，要求法官對前總統川普發出傳票

53歲的杭特向位於德拉瓦州的聯邦地區法院提交文件，要求對川普、川普任內司法部長巴爾（Bill Barr）、前司法部代理部長羅森（Jeffrey Rosen）和前司法部代理副部長唐納福（Richard P. Donoghue）發出傳票，以取得文件和紀錄。

杭特上月對3項重罪指控不認罪，包括一項非法擁有槍枝以及兩項虛假陳述。案件緣起於杭特2018年在老家德拉瓦州購買一把「點三八」手槍時聯邦資料登載不實。杭特在填表時答稱沒有施用毒品，但遭檢察官查出說謊。杭特曾公開坦承苦於酒精與快克古柯鹼（crack cocaine）成癮，而他也在與買槍差不多的時間進出勒戒所。

杭特委任律師羅艾爾（Abbe Lowell）在尋求傳票的法庭文件中表示，有證據表明，川普為了調查杭特，對巴爾和其他司法部高官施加「持續、不正當的黨派壓力」。

羅艾爾說：「川普先生在任內和卸任後發表大量令人擔憂的公開聲明，呼籲對杭特．拜登先生進行調查或可能的起訴。」

他在法庭文件中，引述川普多條推文以及巴爾最近出版著作中的一段話。巴爾曾在共和黨前總統川普任內擔任司法部長，直至2020年12月辭職。

巴爾在書中表示，川普2020年10月曾向他詢問杭特案件的調查進度。

川普 司法部 傳票

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