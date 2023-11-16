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中國熊貓有望回歸加州動物園？習近平親口應了

影／拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

避台海衝突為最大成就 路透評拜習會僅達「低標」：成果既可喜又可悲

編譯湯淑君／綜合外電
美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平15日在舊金山晤談逾四小時，結果可說是「成就」，也可說是「令人沮喪的發展」。（路透）
美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平15日在舊金山晤談逾四小時，結果可說是「成就」，也可說是「令人沮喪的發展」。（路透）

拜習會」落幕了，帶來既可喜又可悲的結果。

路透熱點透視專欄作家賈拉妮（Una Galani）形容，美國總統拜登與中國國家主席習近平15日在舊金山晤談逾四小時，可說是一大「成就」，也可說是「令人沮喪的發展」。

可喜的是，世界兩大經濟體領導人暌違一年後再次面對面會談，兩人握手是令人鼓舞的一刻，有助於穩定近年來因貿易戰、間諜氣球等事件交惡的美中關係。

而且，這次拜習會確實有實質進展。拜登與習近平同意恢復高階軍事溝通，或許能降低衝突擦槍走火的機率，有助於避免台海戰爭。這可謂這次兩國領導人晤談最大的「成就」。儘管台灣2024年總統大選在即，華府與北京穩定雙邊關係的決心可能很快就會受到考驗。

「拜習會」其餘收穫平平。華府和北京承諾設法抑制生產合成性鴨片類藥物芬太尼（導致美國藥物濫用的主因），並討論人工智慧（AI）衍生風險升高的議題。

但習近平也提醒拜登，美國想跟中國做對，甚至重塑中國，是不切實際的想法。過去20年來，華府想改造中國一直未能如願；但美中對立是現在進行式，美中關係已丕變。從貿易、金融、人民和地緣政治等面向來檢視，都指向兩大超級強權正一步步邁向蓄意的結構性脫鉤。那正是拜登和習近平都必須面對的現實。

整體而言，賈拉妮的評語是，這次拜習會成功，但只達到「低標」，毫無「高度」可言。這凸顯合計占全球國內生產毛額（GDP）40%的美中兩國，合作空間有限。所謂可悲，原因在此。

拜登 拜習會 習近平

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