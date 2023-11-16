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影／拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

拜習會4小時落幕 說好建立元首熱線 恢復軍事溝通

特派記者張文馨／舊金山即時報導
美國總統拜登在拜習會後舉行記者會。（記者張文馨／攝影）
美國總統拜登在拜習會後舉行記者會。（記者張文馨／攝影）

拜習會4小時落幕，美國總統拜登舉行會後記者會表示，美中說好建立元首熱線，也要恢復軍事溝通管道，召集專家討論與AI相關的安全風險問題，並合作打擊鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）。

拜登在美中元首峰會進行中，透過社群平台X發文表示，取得真正的進展。

北京去年8月不滿美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，以切斷軍事溝通管道為報復，美軍軍事高層和首長都無法與解放軍對口互動。恢復軍事溝通管道成為這次拜習會的重要收穫之一。

此外，拜登說，在未來的幾個月內，雙方會持續維持並追求高層外交，以維持溝通管道暢通，包含元首溝通管道，「他和我說好，看誰想聯絡對方，可以拿起電話就打，就可以立刻聊。」

拜登表示，他過去跟習近平花了很長的時間相處，自認為認識習近平，了解習的行為模式；拜習對很多事情的看法一直存在歧見，而習近平向來直接。

拜登對習近平的形容過去也直接地令北京跳腳，他不只一次稱習近平為「獨裁者」，引發北京批評。

在記者會結束前，媒體詢問拜登這次會晤後還是會稱習為獨裁者？習近平說，「他是啊，我的意思是說，他一人治國，這可是一個共產國，其政府組成的基礎和我們截然不同」，拜登強調，「無論如何，我們推動了進展（指美中關係）。」

拜登表示，對於習近平，他會信賴且核實。

拜登 習近平 北京

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