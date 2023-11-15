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拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

南加蒙市華女離奇失蹤四周 最後目擊者首發聲

要美停止武裝台灣 習：美應具體行動表態不支持台獨

中央社╱即時報導
中國國家主席習近平（右）與美國總統拜登（左）15日在舊金山會晤。（路透）
中國國家主席習近平（右）與美國總統拜登（左）15日在舊金山會晤。（路透）

舊金山「拜習會」結束，根據新華社報導，中國國家主席習近平提出「共同樹立正確認知」等中美關係「五根支柱」，強調中國有「必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線」，希望兩國「做夥伴，相互尊重、和平共處」。

根據這項報導，習近平聲稱，「台灣問題」始終是中美關係中「最重要、最敏感的問題」，中方重視美方在峇里島會晤中作出的有關積極表態。美方應該將「不支持台獨」的表態體現在具體行動上，「停止武裝台灣，支持中國和平統一。中國終將統一，也必然統一」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

報導提到，習近平與美國總統拜登（Joe Biden）同意，推動和加強中美各領域對話合作，並強調共同加快「努力應對氣候危機」的重要性。

綜合新華社及央視報導，拜登與習近平的會談時間約2小時15分，較稍早前預期為短。會談後，兩人即共同參加由美方舉行的宴會，並曾有短暫的散步交談。

新華社在報導中形容，習近平與拜登就事關中美關係的「戰略性、全局性、方向性問題」及「事關世界和平和發展的重大問題」，「坦誠深入地」交換了意見。但報導沒有提到拜登的看法。

根據新華社報導，習近平說，「中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的」。「大國競爭」解決不了中美兩國和世界面臨的問題，「這個地球容得下中美兩國」，中美「各自的成功是彼此的機遇」。

習近平聲稱，「中國不走殖民掠奪的老路，也不走國強必霸的歪路」，不搞意識形態輸出，也不與任何國家搞意識形態對抗。「中國沒有超越或者取代美國的規畫，美國也不要有打壓遏制中國的打算」。只要雙方堅持「相互尊重、和平共處、合作共贏」，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道。

習近平表示，中美這次舊金山會晤應該有新的願景，共同努力「澆築中美關係的『五根支柱』」；一是共同樹立正確認知；二是共同有效管控分歧；三是共同推進互利合作；四是共同承擔大國責任；五是共同促進人文交流。

他在提到「共同樹立正確認知」時說，中國始終致力於構建「穩定、健康、可持續」的中美關係。同時，中國有「必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線」。希望兩國「做夥伴，相互尊重、和平共處」。

習近平在提及「共同有效管控分歧」時說，不能讓分歧成為橫亙在兩國之間的鴻溝，而是要想辦法「架起相向而行的橋梁」。雙方要了解彼此的原則底線，「不折騰、不挑事、不越界，多溝通、多對話、多商量，冷靜處理分歧和意外」。

他指出，美方在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的舉措，嚴重損害中方正當利益。打壓中國科技就是遏制中國高品質發展，剝奪中國人民的發展權利。中國的發展壯大有內生邏輯「是外部力量阻擋不了的」。希望美方嚴肅對待中方關切，採取行動，取消單邊制裁，為中國企業提供公平、公正、非歧視的環境。

根據報導，拜習二人認可雙方要在有共同利益的領域開展合作，負責任地管控雙邊關係中的競爭因素，並歡迎雙方團隊繼續就此討論。

兩人並同意推動和加強中美各領域對話合作，包括建立人工智慧（AI）政府間對話；成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作；在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話同意明年早些時候進一步大幅增加航班；擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流等。

雙方還強調在當下關鍵10年中美共同加快努力應對氣候危機的重要性，歡迎兩國氣候特使近期開展的積極討論，包括：2020年代國內減排行動，共同推動聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）成功，啟動中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」以加快具體氣候行動。

習近平 拜登 舊金山

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