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美中雙邊會談 一個競爭兩種看法 未提敏感議題

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不斷更新／美中雙邊會談 一個競爭兩種看法 未提敏感議題

特派記者張文馨／舊金山即時報導
總統拜登(右)今天在舊金山北加州費羅麗莊園與中國國家主席習近平(左)會晤。Getty Images
總統拜登(右)今天在舊金山北加州費羅麗莊園與中國國家主席習近平(左)會晤。Getty Images

拜習會15日登場，兩人分居長桌中央對坐，總統拜登開場對中國國家主席習近平表示，「很高興再次見到你，總統先生。」拜登提到，元首對話的目標是預防競爭成為衝突，也希望在打擊毒品和氣候變遷領域合作。

拜登和習近平都在開場白時提到兩人相識十餘年，拜登說兩人總是坦率直言，習近平則提到拜登擔任美國副總統時的中國大陸行。

拜登說，要負責任管理競爭，預防競爭演變成衝突；習近平則說，大國競爭解決不了中美兩國和世界面臨的問題。

習近平以中文發表開場白，重申「世界容得下中美兩國」，中美各自的成功是彼此的機遇，他也說，中美關係50多年來從來不是一帆風順，總會有這樣那樣的問題，在曲折中向前發展，美中兩大國不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是沒有人能承受的。

距離上次拜習會已經一年，拜登表示，這段期間以來，美中重要的政府官員已針對多項攸關全球的重要議題舉行對話，他始終認為面對面的溝通不可替代。

兩人的開場白並未提到人權、台灣、烏克蘭或中東等敏感議題，不約而同談友誼、談管理雙邊的願景，接著就展開閉門對話。

陪同拜登一起參與美中對話的包含，國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）等人。

中方官員有中共中央政治局常委蔡奇、外事辦主任王毅、中共中央政策研究室主任江金權、財政部長藍佛安，和商務部長王文濤等人。

美中分別派出12名官員參加元首雙邊會談。

拜登 習近平 舊金山

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