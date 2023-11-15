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暌違一年 拜習握手火速展開會談

專家質疑拜登協議讓中國軍方取得重大勝利

白宮：拜登將重申助台自我防衛 是否見張忠謀仍未知

中央社華盛頓15日專電
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。美聯社
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。美聯社

拜登總統今天稍晚將與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。白宮表示，拜登將重申美國一中政策不變，並明確表示將持續為台灣提供自我防衛能力。至於是否會與台灣領袖代表張忠謀會晤，目前仍不清楚。

拜登（Joe Biden）與習近平將於美西時間15日上午舉行雙邊會談，這是兩人繼去年11月印尼後，再次面對面會晤。拜登預計會後召開記者會，說明兩人會談內容。

美方資深官員日前表示，拜登將利用機會向習近平表達不要干預台灣大選的關切。外界高度關注拜登將如何向習近平表達美國的台灣立場。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天表示，完全可以期待拜登明確表達美國的一個中國政策不變，不支持台灣獨立，不希望見到台灣局勢演變成任何形式的衝突，絕對不願見到軍事衝突，不希望見到片面改變現狀，更不願見到武力改變現狀。

柯比指出，也能期待拜登向習近平明確表達，美國將持續依循台灣關係法與其他相關原則與文件，繼續向台灣提供自我防衛能力。

至於拜登是否會與張忠謀會晤，柯比表示，目前沒有這方面訊息能提供。拜登與習近平的會晤是今天的重要大事，未來數天，拜登在舊金山將會有機會與其他領袖進行雙邊會談，但是否會與台灣代表會晤，他不清楚。

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