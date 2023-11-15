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華爾街日報：間諜氣球事件後拜習首度會面意義重大

時代雜誌：拜登想主導國際舞台 某些美國選民並不樂見

記者顏伶如／即時報導
時代雜誌（TIME）分析，拜登總統希望主導國際舞台，希望透過這次會晤修補美中關係，但美國民意似乎有不同看法。（ａ）
時代雜誌（TIME）分析，拜登總統希望主導國際舞台，希望透過這次會晤修補美中關係，但美國民意似乎有不同看法。（ａ）

國際矚目的「拜習會」15日在舊金山登場，時代雜誌（TIME）分析，拜登總統希望主導國際舞台，希望透過這次會晤修補美中關係，但美國民意似乎有不同看法。蓋洛普（Gallup）民調顯示，如今對中國抱持正面看法的美國民眾僅15%，創下蓋洛普1979年推出美國民意對中國觀感的追蹤調查以來最低紀錄。

報導指出，美國民眾對中國觀感不佳，原因包括數十年來美國製造業職缺外流中國，前總統川普任內仇外主義彌漫，以及新冠病毒疫情發生後漣漪效應不斷，使得美國各行各業某些領袖認為，中國理應遭到怪罪。

時代雜誌分析，拜登積極推動美國恢復參與國際社會，但某些美國選民在同一時間卻朝另一個方向前進；川普執政期間鼓吹的孤立主義（isolationism），迄今依然存在。

對於烏克蘭，拜登希望延續為基輔提供軍援以對抗俄羅斯侵略，但在參、眾兩院都面臨人數不多但卻聲浪高張的共和黨國會議員反對。

對於以色列，隨著加薩（Gaza）平民死傷持續增加，拜登面臨壓力主要來自民主黨內部，黨內同僚希望拜登調整對以色列力挺到底的立場。

華府智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）研究部資深副總監薛哲（Jonathan Schanzer）指出，不管對民主黨或共和黨來說，孤立主義者的倡議在選民基礎都占少數，但聲量卻很大。他說：「他們是少數沒錯，不過是一群非常會喧嚷的少數。」

拜登希望透過「拜習會」讓美中關係步入新軌，但喬治城大學（Georgetown University）政治學教授奎尼克（Matthew Kroenig）說：「如果把這次會面看得太過重要，就太幼稚了。」

奎尼克指出，美中關係惡化不僅是間諜氣球事件的緣故，而是中國進行種族滅絕（genocide），在國際貿易體制當中有系統地作弊，而且威脅鄰近國家。

奎尼克說：「拜登不可能光靠一次會面，就讓關係止跌回升。」

拜登 民主黨 共和黨

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