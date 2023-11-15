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華爾街日報：間諜氣球事件後拜習首度會面意義重大

拜習會登場 將在舊金山費羅麗莊園會談4小時

專家質疑拜登協議讓中國軍方取得重大勝利

記者顏伶如／即時報導
美國總統拜登。（美聯社）
美國總統拜登。（美聯社）

「商業內幕」(Business Insider)新聞網站報導，美國在這次「拜習會」裡將與中國達成核子武器限制使用人工智慧(AI)的協議。但數位策略專家、「先鋒開發集團」(Pioneer Development Group)分析長亞歷山大(Christopher Alexander)提出質疑簽署協議是否有其必要，並說美國此舉形同自廢武功，放棄目前對中國享有的策略優勢。

「商業內幕」報導，拜登總統與中國國家主席習近平將在這次峰會達成協議，限制核子武器控制、部署系統限制使用人工智慧，以及限制人工智慧使用於包括無人機在內的自動武器系統。

福斯數位新聞( Fox News Digital)15日報導，「先進備戰與威脅回應模擬中心(Center for Advanced Preparedness and Threat Response Simulation)創辦人西格爾(Phil Siegel)說，類似協議的簽署確有必要，但包括俄羅斯在內的其他世界強國也應該參與協議才是。

西格爾指出，估計協議內容將規定，使用人工智慧的自動武器在戰場上只能用來執行偵察任務，不能參與作戰。他說：「今後還會有更多規範，讓我們避免捲入連續不斷的戰爭，的確有其必要。」

亞歷山大受訪時則表示，如果美國簽署協議，等於目前對中國享有的策略優勢。他說：「這是非常糟糕的決策。」

亞歷山大表示，中國在人工智慧能力方面其實落後美國，拜登政府等於對於策略優勢做出讓步。他表示，人工智慧可以降低做決策時的壓力，有助於決策者對於動用核武做出糟糕決定。

白宮並未回覆福斯數位新聞的採訪要求。

人工智慧 拜登 白宮

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