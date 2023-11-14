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APEC台灣領袖代表張忠謀抵飯店 僑領獻花喊「台灣加油」

APEC台灣領袖代表張忠謀抵飯店 僑領獻花喊「台灣加油」

記者江碩涵張文馨／舊金山即時報導
APEC領袖峰會在舊金山登場，台灣領袖代表暨台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬14日下午4時左右抵達舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店。（記者張文馨／攝影）
APEC領袖峰會在舊金山登場，台灣領袖代表暨台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬14日下午4時左右抵達舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店。（記者張文馨／攝影）

APEC領袖峰會在舊金山登場，台灣領袖代表暨台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬14日下午4時左右抵達舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店，現場逾50位灣區僑領在現場迎接，並大聲呼喊「台灣加油」，並由僑領獻花，表達地主歡迎之意。駐美代表蕭美琴將於美西時間晚上6時舉行歡迎晚宴，台灣企業代表宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及政府官員皆出席晚宴。

張忠謀此次是第七度代表台灣出席APEC活動，他在出發前也表示，努力將蔡總統交代他要傳達的四個訊息，傳達給所有APEC會員，包含第一台灣致力於亞太區域和平及繁榮，第二與夥伴一起努力控制氣候發展能源轉型，第三跟同伴合作建立更為韌性、有彈性的供應鏈，第四跟同伴合作減少區域裡的數位落差。

張忠謀還沒抵達舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店前，不少僑領就已抵達會場，準備迎接張忠謀，大批僑領也都居住在距離舊金山車程一小時以上的南灣矽谷地區，特地進城迎接，包括建國一百年海外代表暨僑務諮詢委員崔競乾、僑務委員呂玉貞、僑務委員魏德珍、世界台商會名譽總會長林貴香夫婦、舊金山中華企業協會會長林美蓮、矽谷美華科技商會長張媄晴等。

呂玉貞表示，她今天負責獻花給張忠謀夫妻，感謝他們代表台灣，不辭千里遠道而來，希望他們也能在APEC會議中，順利傳達台灣四大訊息，促進台美關係與未來經貿更加通暢。

南灣台灣同鄉會前會長周信結表示，APEC會議對台灣是非常重要的，台灣跟美國之間的科技商務經貿關係已建立很好的實質關係，加上民主與共和兩黨對台灣民主生活的強力支持，是台灣未來生存的關鍵，這次的亞太經貿會議，張忠謀能夠代表蔡總統可以做更進一步的討論，預期將討論到台美貿易協定、半導體的地緣政治等，對於台灣未來的發展方向相當重要。

駐美代表蕭美琴將於美西時間晚上6時舉行歡迎晚宴，財政部長莊翠雲、行政院政務委員鄧正中、國發會主委龔明鑫、陳俊聖、林之晨、中國信託董事長利明献等及台灣代表團皆出席晚宴。

僑務委員呂玉貞負責獻花給張忠謀夫妻。（記者江碩涵／攝影）
僑務委員呂玉貞負責獻花給張忠謀夫妻。（記者江碩涵／攝影）
APEC領袖峰會在舊金山登場，逾50位灣區僑領在現場迎接台灣領袖代表。（記者江碩...
APEC領袖峰會在舊金山登場，逾50位灣區僑領在現場迎接台灣領袖代表。（記者江碩涵／攝影）
張忠謀還沒抵達舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店前，不少僑領就已抵達會場，準備迎接張...
張忠謀還沒抵達舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店前，不少僑領就已抵達會場，準備迎接張忠謀。（記者江碩涵／攝影）
APEC領袖峰會在舊金山登場，台灣領袖代表暨台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬14日...
APEC領袖峰會在舊金山登場，台灣領袖代表暨台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬14日下午4時左右抵達舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店。（記者張文馨／攝影）
現場逾50位灣區僑領在台灣領袖代表尚未到達前先大聲練習喊台灣加油。（記者江碩涵／...
現場逾50位灣區僑領在台灣領袖代表尚未到達前先大聲練習喊台灣加油。（記者江碩涵／攝影）
大批僑領也都居住在距離舊金山車程一小時以上的南灣矽谷地區，特地進城迎接張忠謀到來...
大批僑領也都居住在距離舊金山車程一小時以上的南灣矽谷地區，特地進城迎接張忠謀到來。（記者江碩涵／攝影）
APEC領袖峰會在舊金山登場，台灣領袖代表暨台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬14日...
APEC領袖峰會在舊金山登場，台灣領袖代表暨台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬14日下午4時左右抵達舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店。（記者張文馨／攝影）

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