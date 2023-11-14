眾議長「罕見」提早表態 強生：全力支持川普選2024

眾院議長強生(中)14日表示，在2024年大選中他將「全力支持」前總統川普。(歐新社)

眾院議長強生(Mike Johnson)14日表示，在2024年大選中他將「全力支持」前總統川普 。

強生當天接受美國媒體CNBC採訪時首次公開表示，將在大選中支持川普。他說，他認為川普會成為共和黨 總統候選人，並且川普在大選中會戰勝現任總統拜登。

10月25日，強生在眾院針對議長選舉的第四輪投票 中當選議長，結束長達三周的「議長空缺」局面。在議長競選期間，川普並未公開支持強生，但川普曾建議共和黨議員投票支持強生以「盡快選出議長」。

強生在2020年大選中也曾公開支持川普。他稱自己是「川普在國會最親密的夥伴之一」。

對於川普此前「大選被偷竊」的說法，強生表示，他相信「川普堅信這一點」。對於川普面臨的多個官司，強生稱，都是「政治利益驅使」。

據美媒報導，眾議長在現階段就公開支持某位總統競選人「實屬罕見」。國會黨派領袖通常在初選投票後才會公開其支持人選。

目前，在各項共和黨總統競選人支持率民調中，川普的支持率仍遙遙領先。據哥倫比亞廣播公司最新民調顯示，川普支持率為61%，佛羅里達州州長德桑提斯和南卡羅來納州前州長海理分別為18%和9%。