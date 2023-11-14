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拜習會前夕 美國會年度報告指互動改變不了中國

中央社華盛頓14日專電
國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）發布年度報告，指美中官員互訪未能改變中國作為，高層會晤僅換來更多談話，非具體行動。（美聯社）
國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）發布年度報告，指美中官員互訪未能改變中國作為，高層會晤僅換來更多談話，非具體行動。（美聯社）

拜習會登場前夕，國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）今天發布年度報告，指美中官員互訪未能改變中國作為，高層會晤僅換來更多談話，非具體行動。

拜登（Joe Biden）總統與中國國家主席習近平預計15日於舊金山灣區會晤。這是兩人繼去年11月印尼峇里島會談後，第2次面對面會晤。

在此前夕，USCC今天依規定向美國國會遞交年度報告，花753頁篇幅檢視美中關係、中國威脅及北京與台灣、香港與歐洲的關係，並提出30項建議。

報告指出，過去一年來美中關係起起落落，時常因為高層互訪或缺乏訪問，一下熱絡，一下冷卻；高層互動雖反映華府欲與北京改善關係的渴望，但持續性的長期戰略與制度性競爭，才是美中關係的「新日常」。

報告表示，不論在國內或國外，中共未出現政策改變跡象，且持續拒絕在國安、經濟或貿易等根本性問題上與美方合作。

報告指出，過去一年來的美中訪問與華府其他外交努力，都未能促使中國大幅度改變方向。「美中高層會晤的結果，僅是換來進一步會面的承諾，亦即更多談話，而非具體行動。」

美中關係年初因中國偵察氣球入侵美國領空降至冰點，首場拜習會創造的善意盡失，原定2月初訪中的國務卿布林肯（Antony Blinken）因而延遲訪問。

但相隔不到4個月，布林肯、財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等美國官員6月起相繼出訪中國，中國外交部長王毅、國務院副總理何立峰近期也訪問美國，雙邊關係逐漸融冰，才促成15日的第2場拜習會。

報告也提到，中國雖處於40年來最嚴重經濟危機邊緣，仍持續挹注資源擴增軍力，盼透過在飛彈、太空、海底戰及人工智慧等領域達成技術性突破，讓解放軍有能力嚇阻或擊敗美國與其盟友的軍隊。

除積極增軍，報告表示，北京也加大政治影響力作戰，試圖形塑外國菁英與大眾對中國的觀感；中國亦對歐洲國家展開有限度的「魅力攻勢」，但因自身對俄羅斯的支持引發歐洲疑慮，降低攻勢效力。

此外，報告花不小篇幅談論中國企圖干預台灣1月大選的作為。報告指出，今年迄今為止，中國加速對台灣展開多面向政治、軍事、經濟與資訊壓力戰，北京脅迫作為的目的，是要影響台灣大選結果。

報告表示，政治上，中國持續假訊息及統一攻勢，試圖進一步分化台灣社會，削弱選民意志；經濟上，中國對台灣進口貨物祭出新禁令，並以引發外界對兩岸貿易投資穩定疑慮為目的，對台灣貿易壁壘展開調查；在安全領域，中共擴大在台灣周圍海空領域挑釁，幾乎每天入侵台灣防空識別區（ADIZ），試圖把擾台行動正常化。

展望2024年，報告認為，台灣1月大選、美國11月大選與俄烏戰爭走向等，都可能影響未來美中關係；另外，中國內部情勢發展，包括潛在經濟重挫，也可能對雙邊關係造成衝擊。

針對台灣，報告向國會提出3項建議，包括指示五角大廈把台灣軍隊訓練場地擴至美國，並允許台灣觀察團隊進駐美國訓練基地；仿效北約合作網絡防禦卓越中心（ NATO CCDCOE），在台美間建立對抗中國假訊息與網路作戰的卓越中心；指示相關單位就中共封台潛在經濟衝擊發布報告。

USCC是於2000年10月成立的國會組織，目前成員12人，由參眾兩院領袖任命，任務是監控、調查並向國會匯報美中經貿關係對國家安全的影響。

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