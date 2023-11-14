拜登：我見習近平的目標 是恢復美中正常溝通

拜登總統(右)自馬里蘭啟程，準備到舊金山參加APEC會議。(Getty Images)

拜登 總統今天表示，他與中國國家主席習近平 15日會談的目標，是恢復美中這兩大超級強國的正常溝通，包括軍方對軍方接觸。

路透報導，拜登在白宮談論氣候變遷後告訴記者，在一段時間的緊張關係後，他正嘗試改善美中兩國的關係。

美中關係正處於40年來最低點，拜登（Joe Biden）與習近平2022年11月在印尼峇里島二十國集團（G20）峰會場邊會晤後，將於舊金山 登場的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊再次會談，這將是拜登2021年元月就任以來兩人第二度晤談。

拜登在啟程前往舊金山前，被問及他將如何衡量拜習會的成功。

拜登回道：「回到正常的軌道，保持溝通，在發生危機時能夠拿起電話對話，並確保我們兩軍仍然能夠相互接觸。」

時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後，中國隨即宣布取消兩國軍事交流對話。

拜登說：「我們不是嘗試和中國脫鉤，我們正嘗試改善關係。」

他表示，如果中國一般公民都能有相當不錯薪水的工作，對大家都好。

「但我不會繼續支持為了在中國投資，我們必須交出所有商業機密的立場。」

儘管今年2月疑似為中國的偵察氣球飛到美國上空，導致雙方改善關係的努力受挫，近幾個月兩國恢復政府高層來往，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京和中國外交部長王毅訪問華盛頓。