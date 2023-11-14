華爾街日報：若有這三種狀況 應該提早申領社安金

理財專家通常建議民眾，社安金越晚領取越有利。（美聯社）

理財專家通常建議民眾，社安金 越晚領取越有利。但華爾街日報14日報導，民眾應該依照個人狀況做出實際評估，某些人其實不應該遲領社安金，提前在尚未屆滿完全退休 年齡(full retirement age，FRA)就申請，才是明智抉擇。

屆滿62歲但未達完全退休年齡(66歲或67歲，視出生年份而定)的民眾，申領社安金拿到金額將比完全退休年齡時領取金額少30%。等到70歲才領社安金，每年福利可多拿8%。

喬治亞州理財規畫師尤曼斯(Nicholas Yeomans)說，許多民眾對於提早申領社安金充滿罪惡感，覺得自己未能妥善利用資源，「我很不喜歡這種狀況」。

華爾街日報報導，是否提早申請社安金應該基於各種因素綜合考量，包括以下三大指標：

健康變差 需要付醫療開銷

尤曼斯舉例說，一對夫妻客戶就是如此案例，丈夫因為中風而在62歲停止工作，59歲妻子辭職在家照顧先生，兩人以各種方式縮衣節食，最後決定提前提領先生的社安金。他說：「對他們來說，真是一筆救命錢。」

另外，專家指出，家族健康史是另一個值得考慮的條件。若由於健康或基因關係可能在相對年輕的時期就離世，延遲領取社安金不符現實。

尤曼斯表示，有些客戶提前申請社安金，拿來繳交長照保險(long-term-care insurance)保費，而不是繼續工作或變賣其他資產來籌錢，還有些客戶提前申領社安金是為了支應保險不給付的藥品開銷。

現金不夠 需要用錢

PGIM退休研究部主任布蘭奇(David Blanchett)說，退休族如果需要現金，卻堅持延後領取社安金，經常必須仰賴投資 組合(investment portfolios)收入。他說，看著投資組合結餘持續降低頗為不捨，其實應該衡量其他收入選項。他說，提早申領社安金能有現金可用，投資組合的存款應該不要動用，繼續複利滾動。

希望有錢能花在「想要」(wants)的東西 而不是為了顧及「需要」(needs)的東西

退休族如果夠幸運，日常生活基本開銷已有其他收入能夠應付，不妨換一種心態看待提早提領社安金，也就是有錢可以滿足慾望。除了單身、沒有親屬要撫養的退休人士，夫妻也可考慮。尤曼斯表示，一對夫妻客戶在其中一人62歲時提早申請社安金，拿錢買下夢寐以求的湖邊小屋。