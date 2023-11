舊金山迎APEC：中國記者過海關5分鐘 華人認美中改善重要契機

各國記者在美國加州舊金山2023APEC會議國際媒體中心工作。 (中新社)

當舊金山 的街頭掛滿「APEC is going to be EPIC(史詩級的APEC)」的標語時,美國媒體也紛紛使用「史詩級大事件」一詞來形容即將在此舉行的亞太經合組織(APEC)第三十次領導人非正式會議。

「上次舊金山讓全球領導人集聚一堂,還是1945年《聯合國憲章》簽署之時。」美國哥倫比亞廣播公司報導說,對舊金山而言,APEC將是一次難得的「世紀機遇」。

能將《聯合國憲章》簽署與此次APEC會議相提並論,足見美國輿論對舊金山辦會的期待之深。

而對於從北京前來舊金山報導此次會議的中國記者來說,舊金山在APEC時間展示出的速度、力度和熱度,成為從個體層面感受此次「史詩級大事件」的微觀視角。

「真的只要幾分鐘。」從下飛機到經由APEC通道過美國海關,全程只需5分鐘不到,舊金山為APEC所做的準備,讓不少媒體同行發出如上感慨。

即便主辦方在國際會議時開闢參會通道是國際慣例,但對於一直以嚴苛詢問和時間漫長而聞名的美國海關來說,這一速度尤為讓人印象深刻。記者成功通關時,海關工作人員還不忘微笑著補一句:「祝你有一個愉快的APEC周(Have a nice APEC week)」。

進入APEC周,舊金山為迎接此次APEC會議所採取措施的力度,也讓記者在市內採訪時頗有感觸。

一名清潔工在加州舊金山聯合廣場周邊撿拾垃圾。 (中新社)

加州舊金山聯合廣場周邊剛剛被沖洗過的街道較往常更為整潔。 (中新社)

最直觀感受來自市容市貌。舊金山近些年的流浪漢及治安問題令人不時耳聞。但在APEC時間,記者在市中心街頭只看到零星幾個流浪漢,取而代之的是大批次巡邏的警察。有不少路段正在翻新修整,不少路邊設施正在重新粉刷。

據長期居住在舊金山的媒體同行介紹,為了迎接APEC,舊金山開放了額外的庇護所床位,街頭的流浪漢數量大為減少,同時以嚴格的安保和市容的「升級」,力求為來訪者留下良好印象。

據報導,APEC時間,舊金山將迎來約3萬人到訪,包括政要、商業人士、媒體以及觀光者。

而近幾日,隨著APEC周領導人會議這一「重頭戲」臨近,在會議場所莫斯康中心附近,安保力度也大為升級。會場周圍設置了安全網和路障,並不時進行交通管制。

記者在現場看到,對於突如其來的「封路」,不少市民在和交警溝通後表示理解。不得不繞路的舊金山市民雷恩向記者說,這些措施都是可以接受的,畢竟APEC對舊金山來說是「大事件」。

在不少人看來,即將舉行的中美元首會晤,更為APEC這一「史詩級大事件」和舊金山本身平添一股熱度。

打開電視,連日來,美國媒體對此次會晤可能談及的話題、產生的影響正進行連續報導。

「我們希望看到良性的競爭,而非惡性的對峙。」談及舊金山會晤,美國消費者新聞與商業頻道的節目中說。而在該檔節目的網絡頁面,一位名叫「cap8warrior」的網友評論說,「希望兩國關係能够變好,而非走向極端。」

華人 社會亦對此次會晤表示期待。美西和統會理事長吳有義表示,從峇里島到舊金山,希望中美元首會晤能够使兩國關係重回健康穩定發展軌道,希望有好消息能從舊金山傳向世界。「舊金山華人普遍將APEC視為中美關係改善的一個重要契機。」

華人文化已經成為舊金山文化不可或缺的一部分。記者在舊金山唐人街感受到了舞龍舞獅表演的熱情。儘管是APEC非官方的歡迎活動,唐人街的特殊表演依然被當地視作APEC期間的「舊金山特色」,以此呈現給世界。

「舊金山是華人百年之變的見證。山山水水我們都喜歡!」APEC前夕,主辦方隨機邀請當地人回答「什麼讓舊金山閃耀?」的問題,並讓他們在金色卡片上寫下答案。有人用中文寫了如上的話。

主辦方收集了這些卡片,以「致舊金山的情書」為概念,拼成了一個巨大的裝置標語——「SHINE IN SF(閃耀舊金山)」,放置在APEC國際媒體中心的記者工作區域。

面對目光被吸引而來的全球記者,這一裝置展示著舊金山的魅力,也對外展示這座城市辦好此次盛會的努力: 舊金山做好了又一次閃耀的準備。