美放寬限制 簽發數百張簽證給採訪拜習會的中國記者

眾所矚目的拜習會在15日登場前夕，美國簽發數百張簽證給中國記者，象徵美中關係回暖的跡象之一。拜登和習近平去年在G20峰會上握手寒暄。(美聯社)

彭博資訊報導，2023年亞太經濟合作會議（APEC）11日在美國舊金山舉行，睽違一年的拜習會 也將在15日登場，美國簽發數百張簽證 給中國記者入境報導拜習會，外界解讀是美中關係回暖的跡象之一。

自2020年以來，記者簽證便成為美中關係緊張的象徵，當時兩國互相驅逐雙方駐點記者，獲准留下的記者也只拿到短期簽證。

2021年，美中各自放寬對記者的限制，互相發放一年內可多次出入境的記者簽證，不過在記者簽證數量上仍舊有所限制。不過美中對於其他國家的記者簽證仍有數量規定。

這是繼去年11月在印尼的20國集團（G20）峰會後，美中領導人睽違一年再次會面，也是習近平繼2017年後再次出訪美國，勢必成為媒體爭相報導的峰會焦點。

史丹福大學（Stanford University）的中國軍事分析師梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）談到，習近平將試圖表現出自己是「和美國總統平起平坐的全球領導人」。

關於拜習會重點，美國政府將重新建立軍事高層對話作為主要目標。去年時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京 政府切斷中美軍事交流作為反制。

除此之外，華府和北京有望達成協議，中國打擊鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）的製造和出口網絡，換取美國解除對中國公安部門轄下一間鑑定機構的制裁。