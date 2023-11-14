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拜習會在即 崔天凱：美尊重「一中」就能談所有問題

中央社／台北14日電
中國前駐美大使崔天凱。 (中新社)
中國前駐美大使崔天凱。 (中新社)

中國國家主席習近平與美國總統拜登即將在15日會談，前中國駐美國大使崔天凱13日出席香港一場閉門活動時稱，只要「一個中國」原則受到尊重，北京願與華府就「所有問題」舉行談判。

綜合香港網路媒體01及商業電台今天報導，崔天凱13日在香港出席首屆家族企業峰會（FBS）閉門活動，指中國領導層對與美國穩定關係抱有誠意，願與華府就「所有問題」舉行談判。

崔天凱說，只要沒有人挑戰一中原則，就沒有必要使用武力；但若一中原則受到挑戰，戰爭風險將大大增加。他希望美國政客有足夠智慧甚至常識，不要輕易鼓吹戰爭。

他說，中美元首會晤是避免兩國對抗、誤判的絕佳機會，為關係發展提供戰略指導，若成功，可推動雙方在多項具體議題取得進展，或包括軍事交流。

今年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在舊金山舉行，拜登與習近平將於15日會談。

英國廣播公司（BBC）13日報導，台灣議題是中國最在意的問題。不過，專家並不期待在台灣議題上有所突破。

BBC報導，美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群認為，雖然預計拜登將重申美方立場，比如「一中政策」和「不支持台獨」，但不會有更多的表述；另外拜登預計將強調美國對中國在台灣周邊軍事活動的擔憂。

至於中方預期會強調一貫立場，特別是反台獨，反對「一中一台」等。朱志群表示，中方對美方是否言行一致，一直持懷疑態度。

拜登 崔天凱 香港

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