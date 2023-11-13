紐時：拜登將告訴習近平 別干預台灣大選

拜登總統(右)與中國國家主席習近平即將會面。(美聯社資料照)

紐約時報中文網今天報導，拜登 （Joe Biden）總統和中國國家主席習近平 擬15日舊金山會晤，拜登顧問群表示，拜登將明確告訴習近平別干預台灣大選，另將磋商俄烏戰爭與以哈衝突等。

報導說，拜登政府10日宣布，今年度亞太經合組織（APEC）領袖峰會由舊金山主辦，美中兩國領導人將出席，屆時將藉機面對面會晤。

拜登的兩名高級顧問9日告訴記者，這次會晤規畫的議題範圍廣泛，拜登準備談的議題包括台灣、干擾選舉、俄烏戰爭，還有以哈衝突。

由於美台明年都將舉行總統大選，上述兩名顧問之一說，拜登將「明確」向習近平「表示」，美國期望中國政府不干涉台灣選舉，另將警告習近平也不要干預美國選舉。

拜登的顧問表示，美中緊張關係依舊，這也是將要討論的問題之一，但美中兩國官員們今年均強調，加強世界兩個最大經濟體彼此關係的重要性。

拜登政府今年指派多位高級官員訪中，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），試圖表明美國希望保護國家安全，但不尋求切斷經濟往來。

除了與拜登會面外，預計習近平在加州的大部分時間，將向美國工商業界要角展示中國對經商的開放態度。

結束拜習會後，預計習近平將出席每個席位要價2000美元的晚宴，並向美企高層發表演說，亞太經合組織領袖峰會的間隙將舉辦CEO峰會，當中包括習近平與CEO們晚宴。

上述官員9日還告訴記者，除了貿易和競爭問題外，預計拜登也將與習近平討論以哈衝突。

此外，因中國與伊朗 外交和經貿往來密切，而伊朗支持哈瑪斯（Hamas）和中東其他激進組織，預計拜登也將向習近平強調，美國將對應伊朗所導致的任何戰爭蔓延。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點