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WSJ：聯邦存款保險公司被爆職場性騷、厭女

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華爾街日報：FDIC被爆職場環境性騷頻傳、充斥厭女情節

記者顏伶如／即時報導
聯邦存款保險公司遭爆工作環境厭女、充斥性騷擾。(路透)
聯邦存款保險公司遭爆工作環境厭女、充斥性騷擾。(路透)

華爾街日報13日獨家報導指出，為民眾銀行戶頭存款提供擔保的聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC)，遭爆料職場環境彷彿「有毒」(toxic)，性騷事件頻傳、充斥厭女情結宛如「男孩俱樂部」(boys' club)，婦女升遷機會相當有限，導致女員工紛紛離開。華爾街日報在報導中採訪了100多名現任及前任聯邦存款保險公司員工，包括20多名已經辭職的前任女員工。

報導指出，一名任職於聯邦存款保險公司舊金山辦公室的男主管，曾邀請部屬一同前往脫衣舞俱樂部，一名丹佛主管與女員工發生性關係之後對其他員工自曝桃色新聞，並在上班時間強迫事件女主角喝威士忌。另外一名銀行稽查員則是發送自拍露鳥照給女同事。遭檢舉有不當行為的三名男主管，目前都還在聯邦存款保險公司任職。

華爾街日報調查報導指出，根據消息人士訪談、法院提告紀錄、工會接獲陳情書、就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission，EEOC)檢舉函以及電郵、簡訊和其他內部資料，聯邦存款保險公司長年以來職場環境對婦女極不友善，男主管出現不當言行幾乎不會受到懲處，女員工不堪其擾只能選擇離職。

聯邦存款保險公司員工指出，反對性騷擾的「我也是」運動(#MeToo)過去幾年裡掀起職場文化改革，但美國聯邦存款保險公司一直沒有對遭控出現不當行為的男主管祭出重罰。

一名前任女員工指出，出差到全國各地視察並督導銀行機關時，男主管公開評論女同事樣貌，還看著她說女人在FDIC要懂得利用身體上位。

報導指出，前任員工指出，FDIC縱容重度酗酒的內部文化，位於華府郊區的一間11層樓酒店是外地員工參加訓練的下榻地點，結果淪為狂歡派對中心，徹夜喝得爛醉的員工在電梯裡嘔吐，在屋頂撒尿。2021年曾有員工在Instagram帳號發文寫道，如果不曾在這家酒店屋頂吐過，就算不上是真正的培訓人員。

聯邦存款保險公司拒絕對華爾街日報報導內容做出回應。

保險 華爾街 性騷擾

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