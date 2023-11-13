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抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

WSJ：北京提議習近平先見商界後晤拜登 被白宮拒絕

記者賴錦宏／即時報導
美中雙方在達成元首會晤協議的過程中充滿計算，也採取了一些旨在讓對方難堪的策略。（路透）
美中雙方在達成元首會晤協議的過程中充滿計算，也採取了一些旨在讓對方難堪的策略。（路透）

拜習會經連月協商後終於敲定，雙方博奕一些細節陸續曝光。據稱，北京方面早前曾提議，讓中國國家主席習近平先與商界會面，再見拜登總統，但遭到白宮拒絕。

香港經濟日報導，華爾街日報（WSJ）引述前任現任美國官員及了解峰會的人士指出，雙方在達成元首會晤協議的過程中充滿計算，也採取了一些旨在讓對方難堪的策略。

美中雙方都認為11月的APCE峰會是兩國元首會晤的好時機，北京故作冷淡，用上與美國人打交道的套路──透過與中國有淵源並在華府有一定影響力的商界或政界老人同美國接觸。

在協商會晤細節時，北京曾要求讓習先與美國商界領袖見面，但白宮拒絕，表示美中要解決冗長的議程，習應該先會見拜登。北京最後讓步並更改日程。

報導又提到，國務卿布林肯在北京會見習近平的座位安排，以及商務部長雷蒙多訪華期間，華為無預兆地開賣疑似支援5G功能的新手機等。德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，美國每次與中國舉行峰會時，都會討論誰處於主導地位，雙方都在意這些做法。

紐約時報日前指出，習近平本周將在舊金山APEC峰會期間與拜登舉行雙邊會談，預計習近平將在會談後的晚宴上向美國商界高層發表講話。

北京 習近平 拜登

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拜習會暖身中 美中財長會前會

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