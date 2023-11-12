南早：美不想再有新戰場 視拜習會為緩解台海契機、已釋善意

南華早報指出，美國有望藉拜習會與北京緩解台海緊張關係，避免俄烏、以哈衝突之外出現新戰場。圖為中國國家主席習近平(左)和美國總統拜登(右)去年在G20峰會場邊會面。（美聯社）

南華早報報導，2023年亞太經合會（APEC）11月15日將在加州舊金山舉行，萬眾矚目的拜習會也將隨之登場，這是美國在明年台灣總統大選前與北京 政府緩解台海問題的契機，避免俄烏戰爭和以哈衝突之外出現新戰場。

報導指出，消息人士透露，今年4月，民進黨 總統參選人賴清德過境美國之前，美方曾先知會中國大陸，這是先前未曾有的事，被視為美方向中方釋出善意。

台灣主權一直是中美關係的癥結，尤其北京政府反覆警告華府在台灣議題上處理不當恐怕重創雙方關係。去年，中國國家主席習近平和美國總統拜登 在峇里島會面時，習近平就曾直言台灣是「第一條不可逾越的紅線」。

然而，隨著台灣即將在明年1月舉行總統大選，對北京政府而言，當前聲勢看好的民進黨參選人賴清德傾向獨立，無疑是「徹頭徹尾的麻煩製造者」，一旦取得執政權，勢必動搖兩岸關係。

除此之外，尋求連任的拜登肯定希望在明年11月美國大選前維持台海和平穩定，畢竟一點風吹草動都可能被共和黨對手攻擊在中國立場上太軟弱。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）曾表示，華府認為維持台海現狀有利於保障台灣乃至亞太區域和平。

賓州巴克內爾大學（Bucknell University）中國研究所所長朱志群（Zhu Zhiqun）分析，拜登極力緩解台海緊張局勢，「微妙示警民進黨候選人不要添亂」，尤其俄烏戰爭和以巴衝突已經讓美國手忙腳亂，使外界對於拜登政府迅速回應北京的能力更形擔憂。

朱志群表示，美國短期內不想再看到出現其他戰爭或衝突，不管是台灣海峽、南海或朝鮮半島。

芝加哥大學政治學教授楊大利（Yang Dali）也提出，穩定中美關係，以免出現其他衝突熱點，並尋求透過開放的軍事溝通管道化解當前緊張局勢，如此才符合美國利益。