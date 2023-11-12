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3周內第3度 拜登再下令空襲敘利亞境內伊朗設施

中央社／華盛頓12日電
國防部長奧斯丁。（歐新社）
國防部長奧斯丁。（歐新社）

五角大廈表示，美國今天在敘利亞朝伊朗與其結盟團體發動兩場空襲，這是美方不到三周來第三度執行這類行動，以回應駐紮在敘利亞與伊拉克的美軍接二連三遭遇攻擊。

路透報導，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在聲明中說，這些空襲鎖定阿布凱馬勒市（Albu Kamal）附近一處訓練設施以及馬雅丁市（Mayadeen）附近一處安全藏身處。他說，這些空襲是總統拜登下令發動。

法新社報導，奧斯丁說：「美國軍隊今天在敘利亞東部對伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）與伊朗附屬團體使用的設施發動精準打擊，以回應駐伊拉克與敘利亞美軍持續遭受的攻擊。」

奧斯丁說：「總統的優先要務中，沒有什麼比美國人員的安全更重要。他指示發動今天的行動，以表明美國將捍衛自己、人員與利益。」

當地消息人士也說，這些空襲鎖定在代爾祖爾省（Deir al-Zor）阿布凱馬勒以西地區親伊朗民兵管理的營地；另一場空襲發生在馬雅丁市附近一座橋梁，靠近伊拉克邊界，也是親伊朗民兵據點。

這是美國自10月26日以來的第三波空襲，盼能平息哈戰爭爆發後，駐敘利亞與伊拉克美軍接二連三遭遇的無人機與火箭攻擊。

美國8日曾攻擊敘利亞一處與伊朗有關的武器儲藏設施，並於10月26日攻擊敘利亞境內伊朗與其附屬組織使用的兩處設施。據華府評估，先前的空襲都沒有造成人員傷亡。

伊朗與其支持者說，以色列對巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）宣戰，美國對此負有責任。哈瑪斯也受到伊朗支持。

最近幾周，美國與聯軍部隊在伊拉克與敘利亞，遭伊朗支持的部隊攻擊至少40次。

美國在敘利亞派駐900名軍人、在伊拉克有超過2500人，執行向當地部隊提供建議與協助的任務，以防伊斯蘭國（Islamic State）捲土重來。伊斯蘭國2014年在敘利亞與伊拉克攻城掠地，但之後遭到擊敗。

一名不願具名的美國官員說，最新空襲是在過去數小時內執行，又說美國正在進行審查，以查明這些攻擊是否造成任何人死亡或受傷。

伊朗 奧斯丁 哈瑪斯

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