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內唐亞胡接連上美國媒體 爭取支持

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內唐亞胡接連上美國媒體：「可能有」釋放人質潛在協議

中央社華盛頓12日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。(路透)
以色列總理內唐亞胡。(路透)

以色列總理今天告訴美國媒體，「可能有」釋放遭到扣押在加薩走廊人質的協議。但是他擔心潛在計畫遭到破壞，拒絕提供細節。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）告訴國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）：「我們聽聞到有這種或那種協議即將發生，我們知道那都是噱頭。不過從我們展開地面行動那一刻起，情況開始改變。」

被問到是否有釋放更多遭到巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）挾持人質的潛在協議時，他回答：「可能有。」

以色列表示，有239名人質遭到挾持。內唐亞胡沒有針對可能讓部分或所有人質獲釋的任何計畫提供具體內容。

「我認為我說得越少，就越能夠提高計畫實現的機會。」

一名與哈瑪斯關係密切的消息人士本周表示，已經與哈瑪斯針對停火3天，交換包括6名美國公民在內十多名人質獲釋進行談判。但是內唐亞胡斷然拒絕在沒有人質獲釋的前提下停火。

內唐亞胡今天接連上美國談話性節目，想要表明以色列正「日以繼夜地」盡其所能解救人質。

「這（指人質獲釋）是我們兩項戰爭目標之一，其一是摧毀哈瑪斯，另一個是要帶回我們的人質。」

有線電視新聞網（CNN）問他是否同意美方立場，即延長對加薩走廊（Gaza Strip）暫停轟炸，以確保被扣押的人質安全獲釋時，內唐亞胡說：「我們沒有不同意，我們的人質必須獲釋。」

哈瑪斯 以色列 加薩

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