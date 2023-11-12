我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍機地中海訓練墜毀 5名美軍殉職

蘇利文：拜登決心與中方重建軍事關係

拜習會將登場 分析：台灣議題比重不會太高

中央社台北12日電
拜習會即將登場。(美聯社資料照)
拜習會即將登場。(美聯社資料照)

拜登總統與中國國家主席習近平15日將在舊金山會面，學者分析，雙方勢必談及台灣議題，並且重申各自立場。然而由於存在根本的分歧，可以預見談論的比重並不會太高。

中美雙方近日宣布，習近平將於14至17日赴舊金山市舉行中美領袖會晤，同時應邀出席亞太經濟合作會議（APEC）第30次領導人非正式會議。

學者普遍認為，台灣議題自然是雙方會面時必談的題目，然而順序上可能不會排在優先位置，此外談論的比重也可能有所克制。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁分析，美國的科技封鎖以及懲罰性關稅對於中國造成打擊與影響，勢必是這次中國在會談中會有所關切的。至於地緣政治的衝突，美國關切的優先順序，首先是穩定中東局勢，其次是仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，中國稱「仁愛礁」）等南海衝突，接著是烏俄戰爭，最後則是台海。

郭育仁認為，在諸多問題必須談論的情形之下，台海議題的比重可以預見不會那麼重，順序會被放到比較後面，因為不管雙方談了什麼，台灣的選舉都持續在進行，而且雙方不論談什麼改變不了台海局勢「我認為這場會談對於緩和台海局勢不會有實質效果」。

他說，即便如此，雙方一定會在會中針對台灣議題重申各自的立場、底線，因為這是「基本款」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受中央社訪問時分析，中國在台灣議題上當然希望能夠再次回到「四不一無意」的基礎（美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求透過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意與中國發生衝突）。

此外，由於台灣即將進行總統大選，因此中國也應該會希望在選舉之前不要對「支持台灣獨立者」發出錯誤的訊息，在選後，無論是誰當選，中國一定都會重申其既定的政策，因此如何在「一中政策」、「和平解決台海問題」與「台灣選舉」三者間取得共識與底線，應該是這次拜習會中交涉的重點。

張五岳觀察，不只台灣要選舉，美國明年也要面臨總統大選，因此也可以預見美國方面不可能完全屈從於中國的要求。

政治大學政東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任寇健文認為，若要管控風險，無論從美國或是中國的角度，談「台灣議題」都有其需求。

他也提到，由於台灣將要進行總統大選，中國勢必會希望美國保持中立不要支持特定的人選。無論是誰當選，對於2024年之後的美中台關係都一定會有重大的影響。

舊金山 習近平

上一則

蘇利文：拜登決心與中方重建軍事關係

下一則

美中將因台灣開戰？ 商務部長雷蒙多否認

延伸閱讀

美國現象／女性 為何仍在穿高跟鞋？

美國現象／女性 為何仍在穿高跟鞋？
美國現象／德桑提斯的靴子 增高添勝算？

美國現象／德桑提斯的靴子 增高添勝算？
習近平訪美 學者：為拉抬中國經濟並緩解內部不滿

習近平訪美 學者：為拉抬中國經濟並緩解內部不滿
穆迪降展望 美AAA信評穩定→負向

穆迪降展望 美AAA信評穩定→負向

熱門新聞

美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

2023-11-10 01:30
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15
工作人員8日正將裝有熊貓「添添」的箱櫃送上車，運往機場，準備登機返回中國。(美聯社)

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

2023-11-08 22:25
拜登總統拜登批准提供台灣8000萬美元軍事融資，以強化台灣防衛能力。BBC指出，這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。(美聯社)

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

2023-11-06 09:45

超人氣

更多 >
中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案
新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」

新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會
從座位安排到桌上水杯 拜習會細節處處都是學問

從座位安排到桌上水杯 拜習會細節處處都是學問