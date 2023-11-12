拜習會將登場 分析：台灣議題比重不會太高

拜習會即將登場。(美聯社資料照)

拜登總統與中國國家主席習近平 15日將在舊金山 會面，學者分析，雙方勢必談及台灣議題，並且重申各自立場。然而由於存在根本的分歧，可以預見談論的比重並不會太高。

中美雙方近日宣布，習近平將於14至17日赴舊金山市舉行中美領袖會晤，同時應邀出席亞太經濟合作會議（APEC）第30次領導人非正式會議。

學者普遍認為，台灣議題自然是雙方會面時必談的題目，然而順序上可能不會排在優先位置，此外談論的比重也可能有所克制。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁分析，美國的科技封鎖以及懲罰性關稅對於中國造成打擊與影響，勢必是這次中國在會談中會有所關切的。至於地緣政治的衝突，美國關切的優先順序，首先是穩定中東局勢，其次是仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，中國稱「仁愛礁」）等南海衝突，接著是烏俄戰爭，最後則是台海。

郭育仁認為，在諸多問題必須談論的情形之下，台海議題的比重可以預見不會那麼重，順序會被放到比較後面，因為不管雙方談了什麼，台灣的選舉都持續在進行，而且雙方不論談什麼改變不了台海局勢「我認為這場會談對於緩和台海局勢不會有實質效果」。

他說，即便如此，雙方一定會在會中針對台灣議題重申各自的立場、底線，因為這是「基本款」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受中央社訪問時分析，中國在台灣議題上當然希望能夠再次回到「四不一無意」的基礎（美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求透過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意與中國發生衝突）。

此外，由於台灣即將進行總統大選，因此中國也應該會希望在選舉之前不要對「支持台灣獨立者」發出錯誤的訊息，在選後，無論是誰當選，中國一定都會重申其既定的政策，因此如何在「一中政策」、「和平解決台海問題」與「台灣選舉」三者間取得共識與底線，應該是這次拜習會中交涉的重點。

張五岳觀察，不只台灣要選舉，美國明年也要面臨總統大選，因此也可以預見美國方面不可能完全屈從於中國的要求。

政治大學政東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任寇健文認為，若要管控風險，無論從美國或是中國的角度，談「台灣議題」都有其需求。

他也提到，由於台灣將要進行總統大選，中國勢必會希望美國保持中立不要支持特定的人選。無論是誰當選，對於2024年之後的美中台關係都一定會有重大的影響。