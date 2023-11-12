拜習會15日登場 德媒：各有所需首重緩解緊張

拜登總統（右）與中國國家主席習近平15日將在舊金山會面。圖為2022年11月14日印尼峇里島拜習會檔案照。（美聯社）

拜登 總統與中國國家主席習近平 15日將在舊金山會面，德國 媒體表示，中方需要與西方貿易以挽救經濟，美方則希望防止美中競爭演變成戰爭，這場會面首重尋求緩解緊張，中美軍事交流成為關鍵。

中美雙方近日宣布，習近平將於14至17日赴美國舊金山市舉行中美領袖會晤，同時應邀出席亞太經濟合作會議（APEC）第30次領導人非正式會議。

德國之聲11日引述德國明鏡周刊（Der Spiegel）評論，這次「拜習會」被視為中美為稍微緩和局勢所做的努力，尤其是習近平其實無法承受長期與美國陷入紛爭導致的後果，他需要與美國和西方進行經濟貿易，以維持中國陷入困境的經濟。

拜登則奉行寧動口不動手，他希望穩定兩國關係，從而防止與中國的競爭演變成真正的戰爭。

另外，德國經濟週刊（WirtschaftsWoche）10日則發表「大國對決」的文章，認為無論是中東問題、烏克蘭問題還是南海問題，美國和中國目前在世界各大衝突中都處於對立面。

從美國的角度來看，北京是解決目前全球危機道路上的障礙，習近平給人的印象是站在莫斯科一邊，拒絕批評哈馬斯，對台灣和菲律賓等美國夥伴顯得越發強硬。因此，華盛頓的擔憂不無道理，「拜習會」緩解緊張局勢很可能成為首要議題。

「新蘇黎世報」（NZZ）10日評論指出，拜登將與習近平共同努力解決近幾個月來令這兩個大國感到不滿的一系列問題，包括台灣議題；美國將向中國強調「不支持台灣獨立」，並堅持維持現狀。

由於美方曾表示，會談結束後不會發布聯合公報，那麼如何判斷此次拜習會是否成功？這篇文章認為，關鍵在於會談後習近平是否同意重新啟動中美軍事關係，並讓兩軍直接交流。

去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國切斷了兩國軍方溝通管道，文章說，「白宮認為，如果軍方代表未來能夠直接交流，將是絕對關鍵」。