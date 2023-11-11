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美中經貿關係現轉折？ 何立峰、葉倫長談10小時細節曝光

記者陳宥菘／即時報導
中國國務院副總理何立峰9日至10日與美國財長葉倫在舊金山展開中美新一輪經貿對話。（取自葉倫X社群平台）
中國國務院副總理何立峰9日至10日與美國財長葉倫在舊金山展開中美新一輪經貿對話。（取自葉倫X社群平台）

中國國務院副總理何立峰9日至10日與美國財長葉倫展開中美新一輪經貿對話，雙方舉行多輪會談並共進工作晚餐，會談時間累計達10小時，雙方同意不脫鉤並加強溝通。中國財政部副部長廖岷10日於吹風會上指出，中美經貿關係行穩致遠的前提是平等和尊重，雙方的正當關切應得到妥善回應。而以「國家安全」為由進行的所謂「去風險」會不利維持良好經濟關係，希望美方與中方相向而行。

中國財政部副部長廖岷10日於美國舊金山召開吹風會，向媒體介紹何立峰訪美情況。廖岷表示，這次會談的目的是在7月雙方北京會談基礎上，持續落實兩國元首重要共識，「為兩國元首舊金山會晤做好經濟成果準備」，推動中美經貿關係回到健康穩定發展軌道。

廖岷指出，何立峰、葉倫會談期間，雙方就中美經濟關係、中美及全球宏觀經濟與金融穩定、應對全球性挑戰及雙方關切等議題交換意見，會談坦誠、務實、深入，富有建設性，雙方並達成三點共識，包含加強溝通，同意雙方貿易牽頭人「定期直接溝通」；中美不「脫鉤」；共同應對共同挑戰。

他還提到，中方明確表達了在美對華雙向投資限制、制裁打壓中國企業、對華出口管制、對華加徵關稅等方面的關切，這些措施干擾了兩國間正常經貿往來，影響了企業經營預期，也無益於美國企業的長遠利益。中方強調，美方應採取切實行動回應中方關切，中方將堅定不移捍衛自身正當發展權益。

何立峰此次訪美，等同完成葉倫7月時訪問北京的互訪，加上中美經濟領域、商務領域工作小組的開展，是否意味中美經貿關係出現轉折點？

廖岷表示，中美經濟關係根植於中美經濟領域的共同利益，客觀上造福兩國和兩國人民。中美之間的互利合作動力強勁、基本雄厚、空間廣闊，但前提是平等和相互尊重。雙方的正當關切應得到妥善回應，只有如此，中美經貿關係才能真正行穩致遠。

有媒體問到，葉倫在與何立峰會晤前曾刊文表示美政府將採取務實的經濟戰略，即在保護國家安全利益的同時，尋求建立中美間穩定健康的經濟關係。中方在此行後有何評價？

廖岷回應，市場化原則下企業自主選擇的多元化與當下以「國家安全」為由進行的所謂「去風險」有本質不同，後者違反分工合作等基本經濟原理，會造成市場分割，成本上升，不利於維持良好經濟關係。

他強調，希望美方與中方相向而行，採取實際行動，為維護和發展兩國經濟關係創造必要條件，共同造福兩國企業和人民。

葉倫 北京 舊金山

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