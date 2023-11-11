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港媒：拜習會將宣布 禁止AI用於無人機與核武管控系統

編譯梁采蘩／即時報導
港媒南華早報引述兩位知情人士報導，下周三（15日）眾所矚目的拜習會登場時，美中將宣布一項重大協議，承諾禁止將人工智慧用於無人機等自主武器以及核彈頭的管控與部署系統。圖為拜登與習近平2022年11月在G20峰會上見面。（美聯社）
港媒南華早報引述兩位知情人士報導，下周三（15日）眾所矚目的拜習會登場時，美中將宣布一項重大協議，承諾禁止將人工智慧用於無人機等自主武器以及核彈頭的管控與部署系統。圖為拜登與習近平2022年11月在G20峰會上見面。（美聯社）

港媒南華早報引述兩位知情人士報導，下周三（15日）眾所矚目的拜習會登場時，美中將宣布一項重大協議，承諾禁止將人工智慧用於無人機等自主武器以及核彈頭的管控與部署系統。

南早指出，人工智慧的潛在危險預計將成為今年亞太經合會（APEC）領袖會議期間，美中討論的主要焦點。華府與北京都擔心，不對這項技術設下規範將助長衝突。

今年2月，美國提出《出於軍事目的負責任地使用人工智慧與自主武器的政治宣言》作為新的法律與外交框架，尋求在人工智慧的軍事發展與部署達成全球共識，目前為止已有36國支持這項倡議。

拜登政府10月還宣布一項新規定，要求先進人工智慧產品必須經過聯邦政府審核認證，確保不會被轉用於製造化學武器或核武。

中國在人工智慧領域也有長足進步。中國國家主席習近平在去年中共20大發表的工作報告中，承諾「促進戰略性新興產業的統合發展」，並特別強調了人工智慧。解放軍多年來也在探索，如何透過整合先進人工智慧科技來強化自主武器系統。

對於這項議題將列入拜習會的優先議程，國際事務專家都表示樂見。美國「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀表示：「考量目前為止我們在人工智慧領域看到的問題，在核指揮與管控方面維持人為控制至關重要。」

史丹福大學弗里曼史巴克里國際問題研究所專家馬斯特羅（Oriana Skylar Mastro）說，隨著各國軍隊更加整合進人工智慧，雙方最初達成的協議之一應該是避免核指揮與控制系統自動化。

馬斯特羅指出，目前人類操作員負責決策和發射程序，「但人們正在討論自動化，讓機器自動完成部分程序」。她也說，雖然拜登和習近平很可能就繼續進行核對話達成共識，但這次還不會談到核武軍備管控。

馬斯特羅表示，中國對軍控議題非常「敏感」，因為中國的「軍火庫比美國小得多」，「他們不願意與美國一同進行軍備管控，我認為這個立場不會改變」。

人工智慧 拜登 拜習會

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