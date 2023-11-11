拜習下周舊金山會 分析：無助美中回暖、僅能解凍

美國總統拜登(右)將於15日與來舊金山參加APEC峰會的中國國家主席習近平(左)會面。圖為兩人2022年11月14日在G20峰會上握手。(美聯社)

APEC 領袖峰會於下周舊金山揭幕，美國總統拜登 與中共領導人習近平 將藉機於當地時間15日舉行雙邊會談，分析說，拜習舊金山會無助當前美中關係回暖僅能解凍，頂多有助於管控矛盾求穩定。

拜登（Joe Biden）和習近平上回面對面會晤是在去年11月，當時兩人出席在印尼峇里島召開的20國集團（G20）峰會，而習近平上次訪美是在2017年4月。

雖然今年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會前，美中近月來高層互動頻繁，但德國之聲（DW）10日報導說，專家分析，拜習兩人藉APEC峰會晤談，頂多有助美中恢復對話和穩定關係，盼望雙邊往來回暖太奢求了。

像是美國聯邦參議院外交關係委員會資深民主黨成員梅南德茲（Bob Menendez）即指出，不認為這些美中高層對話象徵兩國關係回升，沒跡象顯示美國改變對中國的看法，幾次會面不會讓關係更暖，可能只是解凍。

新加坡國立大學政治系副教授、國際關係研究者莊嘉穎表示，因美中關係持續緊張，任何正面的發展都可解讀成回暖，若回暖意味著突破似乎不太可能，起碼可促使雙方關係穩定而已。

他說，美中雙方確實有必要就具體議題展開對話協調，例如避免軍事衝突、避免軍事摩擦升溫和推動某些經濟合作，「但至少在形式上，沒有一方願意表現出自己是弱勢的一方」。

莊嘉穎表示，雙方領導人會後應該會釋放某種意願，但意願能否化為實際行動，包括是否促使更多高階官員交流，而雙邊高階官員的往來是否由經濟和政治擴及至安全和軍事等，上述種種並非立竿見影，成效有待觀察。

華盛頓智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）美中關係問題學者葛來儀（Bonnie Glaser）指出，拜習會最大交集不外乎承諾保持對話管道暢通，並恢復氣候和禁毒等領域合作，這是可期待的最好結果。

預測中美兩國對於拜習會的期盼，她說，中國方面希望、也需要美中關係更穩定，並試圖要求美方讓步，特別是在台灣議題和科技領域，更重視習近平獲得尊重和體面的待遇。

葛來儀表示，美國則希望兩國可透過對話管理分歧，並於雙方利益重疊的領域開展合作，尤其拜登即將進入大選年，對中關係趨穩符合美國利益。