祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝

美國空軍第一架B-21匿蹤轟炸機「突襲者」（Raider）10日首次試飛。(路透)

空軍第一架B-21匿蹤轟炸機「突襲者」（Raider）10日首次試飛，為美國在新軍備競賽中邁出關鍵一步。

美軍發言人10日證實，B-21匿蹤轟炸機當地早上7時左右起飛，並於早上8時半左右安全著陸。

CBS報導，B-21匿蹤轟炸機從加州 棕櫚谷（Palmdale）的空軍42工廠設施滑出後起飛，美國軍工巨擘諾斯羅普格魯曼公司（Northrop Grumman）在該處測試和研發。

空軍計畫建造100架B-21戰機，飛翼形狀與其前身B-2「幽靈」很相似，但將採用先進材料、推進和匿蹤技術，使其更具生存力。該戰機計畫產製有飛行員和無飛行員兩種版本。

B-21匿蹤轟炸機是30多年來第一架新型美國轟炸機，計畫全程保密到家，以防止中國獲取該戰機技術並建造類似版本，如同F-35聯合攻擊戰鬥機等其他美國先進武器系統一樣。

B-21隱形戰略轟炸機去年12月2日亮相，國防部 長奧斯丁 當時表示，B-21航程是其他轟炸機無法比擬的，「不需要駐紮在戰區，也不需要後勤支援來使任何目標處於危險之中」。

奧斯丁表示，對手將很難發現匿蹤戰機。稱「這架飛機融合了50年來低可偵測性技術的進步。即使是最先進的防空系統也很難發現空中的B-21。」