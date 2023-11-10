國內外壓力日增 布林肯轉向譴責以色列：發動無情戰爭

由於國內外壓力日益增加，國務卿布林肯對於以哈戰爭的發言，語氣明顯轉變，稱以色列殺害太多巴勒斯坦平民。(美聯社)

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，由於國內外壓力日益增加，國務卿布林肯(Antony Blinken)對於以哈戰爭的發言，語氣明顯轉變，並譴責以色列 對哈瑪斯發動「無情」戰爭，已使「太多」巴勒斯坦人死亡。

自以哈(Israel-Hamas)戰爭爆發以來，拜登政府一面倒力挺以色列的軍事行動，但隨著戰火擴大，已有逾1萬1000名巴勒斯坦人喪生，引發全球反以示威抗議，就連拜登政府內部也有雜音，迫使白宮 立場出現變化。

10日布林肯對加薩 平民的死傷表達哀悼時直言：「有太多巴勒斯坦人被殺害，過去數周已有太多人受到苦難。」同時強調：「我們希望盡一切可能，防止他們受到傷害，並將竭盡全力提供援助。」

白宮9日宣稱，以色列已經同意在加薩北部地區每天人道停火4小時，但以色列10日仍持續轟炸加薩北部，並包圍當地醫療院所，身兼兩家醫院院長的卡魯特(Mustafa al-Kahlout)向CNN記者表示：「我們被團團包圍，醫院外面有坦克，我們無法離開。」並請求紅十字會出面協助疏散。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)9日公布聲明仍堅持：「戰鬥仍將繼續，如果不釋放我們的人質，就不會停火。」

同時最新民調也顯示，主張在持續戰鬥的同時，和哈瑪斯展開談判的以色列人已經從兩周前32%增加至38%。

另外CNN報導，一位白宮資深官員透露各方正在進行人質談判，並需要至少一天停火時間，以便階段性撤離人質，並將優先安排釋放婦孺，不過坦承談判可能破局：「之前已經快要達成協議，但不到最後無法確定。」

布林肯10日在印度訪問時，也重申白宮將「持續不斷努力讓我國人質返家」的立場，並坦承人質談判確實仍有難度：「(談判)已經取得部分進展，但在這個過程中，並非如打開電燈開關那般簡單輕鬆。」