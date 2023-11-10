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願為國家上戰場？最新民調：72%美國人說不願意

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是否願意為國家上戰場？最新民調：72%美國人說不願意

記者顏伶如／即時報導
72％受訪者表示如果美國面臨重大衝突，他們不會願意為了國家而上戰場。（Getty Images）
72％受訪者表示如果美國面臨重大衝突，他們不會願意為了國家而上戰場。（Getty Images）

根據調查研究機構「梯隊透視」(Echelon Insights)在以色列遭哈瑪斯組織(Hamas)突襲後進行的最新民調，被問到如果美國面臨重大衝突，是否願意為了國家而上戰場時，72％受訪者回答不願意，願意自願從軍的受訪者僅21%。這項調查是在10月23日至26日間進行，針對全美1029名選民完成調查。

新聞周刊(Newsweek)10日分析，除了民調顯示絕大多數美國成年人不願為了國家而上戰場，美國民眾對於美軍的信心也逐漸降低，最近幾年各個軍種對於達成募兵目標都頗為掙扎。

報導指出，2023年裡，美國陸軍及美國空軍都沒有達到1萬名成員的募兵目標，美國海軍更是距離目標少了6000人。從1987年以來，現役美軍人數縮水大約39%。

專家指出，世界局勢動盪不安，美國軍隊卻人力下降，是令人憂心的狀況，因為美國領導人很難預料何時必須全面動用軍隊。

美國海軍陸戰隊運輸操作員出身的募兵仲介機構RecruitMilitary資深副總裁漢德森(Justin Henderson)對新聞周刊表示，美國派出航空母艦打擊群到以色列附近，陸戰隊遠征支隊(Marine Expeditionary Unit)也加入行動。他說：「我們支撐著兩場戰爭，派員親赴戰場，出動無人機到加薩(Gaza)，而我們則不確定台灣會發生什麼事，因此目前對我們來說是變化多端的時期，我們不知道接下來將如何發展。」

國防部發言人史維格曼(Nicole Schwegman)則說，軍方正盡全力確保對於絕大多數民眾來說，加入美軍是具體可行、能有豐碩成果的生涯選擇。

新聞周刊報導，通貨膨脹是許多消費者必須面臨的現實問題，民眾盡量尋找薪水較高的工作，相較之下，美軍給予新進人員的待遇年薪大多僅2萬多。

民調 以色列 加薩

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