俄勒岡州取消高中畢業考要求 新州、紐約州等研議中

俄勒岡州取消高中生必須通過考試才能畢業的要求。（美聯社）

華爾街日報10日報導，俄勒岡州 取消高中生必須通過考試才能畢業的要求，雖然引起教育 素質下降的批評，但接下來可能有更多州陸續跟進，新澤西州 、麻州以及紐約州都有類似提案。

俄勒岡州教育廳委員會上個月召開會議，表決一致通過取消高中畢業考的強制規定。不過，消息公布之後，民眾反應幾乎一面倒表示不贊同，有網友直指「畢業證書不是參加獎」。

報導指出，俄勒岡州決議到2028年之前都不再要求通過畢業考才能拿到高中畢業證書的要求，放寬畢業門檻的潮流早在十年前便已開始。

根據非營利考試監督機構「公平考試」(FairTest)統計，2012年時全美有25州規定高中生必須通過畢業考試才能畢業，但在2023年春季畢業的高中生當中，全美只剩8州有畢業考的規定。

各州紛紛取消或放寬高中畢業考試規定的原因各有不同。許多州2010年起採用新版教材「共同核心」(Common Core)課程之後發現，原本使用的高中畢業考試題型與內容較為艱深的新版教材已經無法配合，高中畢業考試的規定因此取消。

「共同核心」教材與相同時期的其他教育政策，還引起民意對標準化考試的批評，導致不少州政府因此取消高中畢業考試，加州、南卡羅來納州都包括在內，取消考試引發爭議極少。

主張畢業考應該繼續保留的論點包括，考試的存在可以確保學生學業表現維持一定水準，對學生有激勵效果、反對畢業考的倡議人士則說，畢業考對少數學生造成無法畢業的不公平傷害，考試本身並沒有明顯的教育好處。

俄勒岡州仍要求高中生必須修完24個學分才能畢業，直到11年級都必須參加州考，但未強制規定州考必須及格才能畢業。

華爾街日報報導，新澤西州州議員過去就曾討論取消畢業考的提案，畢業考在疫情期間暫停，但2024年畢業班學生必須通過畢業考。麻州選民明年可能將透過公投決定是否取消高中畢業考試，紐約州則成立委員會全面檢討包括畢業考在內的高中畢業規定，預計下周向州政府提交研究報告。