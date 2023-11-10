「拜習會」來了 中國官宣習近平14至17日訪美

舊金山APEC拜習會受到關注，圖為兩人去年11月於印尼峇里島G20峰會期間會晤。(路透)

在各界關注下，中國外交部10日宣布，中國國家主習近平 將於14日至17日赴舊金山 舉行中美元首會晤，並出席APEC峰會。屆時，習近平與拜登 的會晤成果，和他此行是否也接觸日、韓領導人，或和美商界共進晚餐，均將成為國際局勢轉折的關鍵。

據中國外交部網站10日晚間公告，外交部發言人華春瑩宣布，應拜登總統邀請，中國國家主席習近平將於11月14日至17日赴舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織（亞太經濟合作會議，APEC）第三十次領導人非正式會議。

這將是實隔六年半後，習近平再次訪問美國，他上一次訪美是2017年4月，在佛羅里達州的海湖莊園和時任美國總統川普會面。同時，這也預計是繼去年印尼峇里島G20峰會後，習近平與拜登再次面對面會晤，為「氣球事件」後，中美關係破冰的重要一步。

在此之前，紐約時報報導還揭露，除「拜習會」外，習近平此行訪美出席APEC峰會，也預計和美國商界共進晚餐、發表講話，緩解外資疑慮。

隨「拜習會」逐漸明朗化，加上中國外長王毅喊出在重返峇里島基礎上，「面向舊金山」，近期中美正為此展開多方接觸，除了王毅上月底訪美獲拜登接見，和白宮國安顧問蘇利文會晤、與國務卿布林肯外，中國國務院副總理何立峰正以中美經貿中方牽頭人身分訪美，計畫於當地時間9、10日與財長葉倫會談。

另，本月以來，中美在北京舉行了首輪海洋事務磋商，外交部門在華府舉行軍控與防擴散磋商，氣候特使及團隊在加州就氣候變遷等議題進行會談，兩軍並舉行了查找美軍戰俘與失蹤人員遺骸的視訊會議等。

不過，日前王毅曾表示，道路不會「一馬平川」，需要雙方努力達成共識。 在8日的記者會上，中國外交部發言人汪文斌也曾重申這一立場，表示中美雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力，但「通往舊金山」不能靠「自動駕駛」，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

「拜習會」前一次在印尼峇里島舉行時，雙方進行了長達3.5個小時的會談，提及台海、俄烏、經貿等議題，並在共同因應氣候變遷、全球宏觀經濟穩定、衛生安全及全球糧食安全等問題上取得共識。

不過，在今年初的「氣球事件」後，中美關係急轉直下，習近平也未出席今年9月在印度舉行的G20峰會，如今，隨雙方作為中美領導人的第二次會晤浮上檯面，兩國關係如何破冰，以及近期的以巴衝突，俄烏戰爭、台海問題、經貿合作等，都將成為會中的關鍵議題。