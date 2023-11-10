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美中同步宣布 拜登習近平15日舊金山會面

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美中同步宣布 拜登習近平15日舊金山會面

記者張文馨／即時報導
拜登總統（右）與中國國家主席習近平（左）去年11月在印尼峇里島Ｇ20峰會場邊會面。（美聯社）
拜登總統（右）與中國國家主席習近平（左）去年11月在印尼峇里島Ｇ20峰會場邊會面。（美聯社）

拜習會將於15日在舊金山灣區登場，這是中國國家主席習近平睽違6年再度訪問美國，也是拜習第二度面對面會談；美國資深官員表示，將觸及所有廣泛的戰略議題，包含安全、經貿與人權，拜登也會對習近平重申美國對台灣的政策立場，並呼籲中方不要介入台灣與美國的選舉。

美中10日同步宣布拜習會晤訊息，亞太經濟合作會議（APEC）的會場在舊金山市中心的馬士孔尼中心（Moscone Center），美中選擇在大舊金山灣區舉行拜習會；考慮到安全因素，美方並未公布確切地點。

相較於過去會針對特定議題產出明確的、一長串的「會議成果」，美國資深官員表示，現在的目標是，管理競爭、預防衝突和確保溝通，建構成功管理如此複雜且艱難的美中關係的架構。

美國資深官員表示，拜習會談將觸及廣泛的戰略議題，如美中關係、維持溝通管道暢通（包含軍事管道）；俄烏戰爭、以巴衝突等區域和全球議題；應對氣候與打擊毒品等跨國挑戰；依往例，拜習也將會討論到人權、兩岸、南海和經濟公平競爭等兩國意見分歧的議題。

另一名資深官員表示，基本上所有攸關雙邊關係的議題都會搬上對話桌，包含討論中國與俄羅斯和伊朗的關係發展。

談到台灣議題時，資深官員表示，美中關係在接下來一年會有點辛苦且複雜，台灣將舉行總統選舉和政權交接，美國也要總統選舉。

資深官員說，華府的目標是重申美國的「一個中國」政策，意在維持現狀；確保和平穩定；讓北京了解針對台灣選舉採取任何行動或干預作為，都會引發美國非常強烈的關切，針對這點美國無論是在公開或私下場合都說得很清楚，也會藉拜習會再次重申。

此外，美國官員表示，美國也會言明不支持台灣獨立的長期政策，這部分則是對北京的再保證。

資深官員表示，不只是中國對台灣選舉過程的干預，過去這段時間以來，中方以史無前例、危險且挑釁的方式，加大在台灣周圍的軍事行動，破壞台海的和平與穩定，也引發印太區域的關切。

美國媒體日前報導，拜習將趁著會晤正式宣布恢復軍事溝通管道，資深官員面對這個問題略帶保留，他說，拜登肯定會進一步要求習近平，但成果要留待下周說明。

資深官員表示，美國深知過去數十年來，努力形塑或改變中方作為的做法已經失敗，但美國仍期待北京可以在國際社會扮演主要角色；於美國自身，拜登政府推動投資國內、結合盟友以及對中競爭的政策已有斬獲，如今是高層外交的關鍵時刻，美國對中政策既穩定且一致，美國不會為了推動對中外交，捨棄美國的利益與價值觀。

拜習會 拜登 北京

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