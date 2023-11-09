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白宮：以同意9日起每天暫停在加薩北部行動4小時

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白宮：以色列同意9日起每天暫停在加薩北部行動4小時

中央社加薩/耶路撒冷9日綜合外電報導
北加薩在以軍空襲下煙硝四起。（路透）
北加薩在以軍空襲下煙硝四起。（路透）

白宮表示，以色列已同意自今天起一天暫停4小時在加薩北部的行動，長達1個多月的戰鬥首度出現喘息跡象。這場戰鬥已導致逾萬人死亡，人們也擔心中東衝突會擴大。

路透報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，以色列暫停行動將使民眾得以沿兩條人道走廊逃亡，是具有意義的首波措施。

柯比說：「以色列方面告訴我們，暫停（行動）期間，這些區域不會有軍事行動，而且這項程序將從今天開始。」暫停時間會提前3個小時公布。

柯比表示，這是近日美以官員進行討論，包括總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會談的成果。

以色列部隊稍早在加薩走廊（Gaza Strip）北部的斷垣殘壁中，繼續對抗巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）的武裝分子，並逐步逼近兩間大醫院。

與此同時，加薩走廊的平民處境持續惡化。路上逃亡民眾表示，在以色列要求他們撤離之後，又有數以千計的巴勒斯坦人沿著散布屍體的危險前線路徑，從加薩北部逃到加薩南部。

但還是有很多人留在北部，並擠進當地的西法醫院（Al-Shifa Hospital）和聖城醫院（Al-Quds Hospital），目前民眾身邊有激烈地面作戰，同時以色列又從上空發動更多空襲。

以色列說，醫院裡藏有敵人哈瑪斯的指揮中心。

哈瑪斯的槍手10月7日跨境突襲以色列南部，根據以色列的統計，共有1400人因此喪生，其中多半是平民，哈瑪斯還綁走大約240名人質。

但以色列發動攻擊報復哈瑪斯治下的加薩，也引發世人關切。巴勒斯坦官員說，截至今天已有1萬812名加薩居民喪生，其中大約4成是兒童。

一名美國官員匿名表示，美國中央情報局（CIA）和以色列情報機構摩薩德（Mossad）在卡達首都杜哈（Doha）與卡達首相會面，就協議釋放人質的可能性進行討論。卡達過去曾居中與哈瑪斯斡旋。

另外在法國巴黎，來自大約80個國家的官員與組織正在開會協調對加薩的人道援助，並找尋方法來協助受傷平民脫困。

挪威難民理事會（Norwegian Refugee Council）秘書長艾基蘭（Jan Egeland）在白宮發聲明前表示：「若不停火、解除圍困、取消無差別轟炸與作戰，就會繼續有人流血喪命。」

以色列及其主要支持者美國則說，全面停火會讓哈瑪斯受益。法新社報導，拜登今天表示，目前以哈在加薩走廊「沒有可能」停火。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）。路透
白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）。路透

以色列 加薩 哈瑪斯

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