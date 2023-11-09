大熊貓不好養 美國租借一隻每年要付這些錢

旅居美國的大熊貓「美香」「添添」，和牠們在華盛頓出生並長大的雄性幼仔「小奇蹟」，8日啟程返回中國。圖為大熊貓「美香」。(國家動物園推特)

旅居美國的大熊貓「美香」「添添」，和牠們在華盛頓出生並長大的雄性幼仔「小奇蹟」，8日啟程返回中國。除了早年中國向個別國家地區無償贈送的大熊貓外，中美雙方達成的協議中，每租賃一隻熊貓，美國動物園 須向中方繳納50萬美元的年費。在此基礎上，對於每隻在美國出生的大熊貓幼仔，美方還要向中方一次性支付40萬美元。

因此，大熊貓一方面被視為雙邊關係友好的象徵，但又不時被指責又貴又難養。

新華財經報導，根據雙方達成的協議，每租賃一隻熊貓，美國動物園須向中方繳納50萬至100萬美元不等的年費。在此基礎上，對於每隻在美國出生的大熊貓幼仔，美方還要向中方一次性支付40萬美元。

從飼養角度看，美國動物園熊大貓圈舍成本高達800萬美元。加上每天為熊貓提供的約12公斤竹子以及昂貴的醫療保健開銷，大熊貓的飼養成本是大象的5倍，當之無愧成為動物園中「最金貴的住戶」。

香港經濟日報報導，有中國網友也在美國聯邦法規網站開放資源中，查詢到的美香添添租借合約，該份在2000年簽定的合約顯示，美方需每年支付中方50萬美元用於大熊貓保護，其中70%用於中國大熊貓保護、20%用於科研、10%為中方專案管理費。美方需為兩隻大熊貓各購買100萬美元的運輸保險 ，如造成死亡，以每隻80萬美元向中方賠償。

若美方計劃麻醉、分娩、哺乳等高風險手術、需緊急救治，或大熊貓病重或重傷，美方應邀請中方專家參與救治。中方專家赴美所有費用由美方負擔。

另外，除了50萬美元租金 ，美方每年還需向中方捐贈5萬美元。未經中方批准，美方不得從事大熊貓及其後代有關的任何活動，也禁止進行複製。

日媒本月就中國向各國出租的大熊貓作了一項統計，指租借每對大熊貓的每年成本是100萬美元，與美香和添添相若。

除租金、保險、治療檢查等開支以外，大熊貓的飼養成本是一筆隱型的巨款，馬來西亞在2018年曾向中國租借一對大熊貓，當時有媒體做了統計，包括投資300萬至500萬美元建造大熊貓館、大熊貓館管理人員及其他日常支出一年花費50萬美元；至於大熊貓食用的竹子，成本一年也接近10萬美元。

「大熊貓外交」最初從1941年開始，宋美齡、宋藹齡代表中華民國政府向美國援華聯合會贈送一對大熊貓，以對救濟二戰中的中國難民表示感謝。

中共建國後，政治性贈送模式繼續延續，蘇聯、北韓、美國等9個國家陸續獲贈大熊貓，共23隻大熊貓成為「友誼使者」。當時採用的是純粹的無償贈送模式，不與任何商業掛鉤。

到1982年，北京宣布停止贈送大熊貓出國，轉而採用把經過挑選的大熊貓租借給其他國家展出的模式。

「又貴又難養」不止是外國輿論的看法，中國媒體過去也作出過這樣的描述。但即使成本巨大，租借大熊貓在國際上仍有「剛性需求」，因為𠰻一般被視為與中國達成協議，代表雙方謀求建立長期、穩定關係的象徵。同理，中國把「國寶」出租予外國，也傳達出外交上的善意。

如把這現象當作雙邊關係的另類晴雨表來看，旅居美國的大熊貓今年初有11隻，目前僅剩下2隻。