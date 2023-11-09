華郵獨家：拜登高爾夫球俱樂部會員曾遭FBI短暫調查

拜登的座車離開費爾史東高爾夫球俱樂部。(路透)

華盛頓郵報 9日獨家報導，拜登 總統費爾史東高爾夫球俱樂部(Fieldstone Golf Club)會員資格曾遭聯邦調查局(FBI)短暫調查，這個不曾曝光的消息讓外界窺知拜登的雙重形象：他是出身藍領階級的刻苦耐勞國會議員，卻同時與富有的杜邦家族(du Ponts)關係密切。

報導指出，不輕易開放參加的費爾史東高爾夫球俱樂部，決策主管2001年8月表決通過歡迎德拉瓦州 聯邦參議員拜登成為新成員。拜登當時在競選時強調平日是搭乘美國鐵路公司(Amtrak)火車的「中產老喬」(Middle-Class Joe)，為維持家計努力奮鬥；拜登曾說自己置身百萬身價國會議員當中堪稱「最窮之一」，與妻子合併年收入僅22萬1000元，慈善捐助有360元。

然而，凸顯平民形象的拜登，其實卻跟德拉瓦州最有錢的杜邦家族交情深厚，杜邦家族旗下的跨國化學公司，企業總部就在德拉瓦州威明頓(Wilmington)，拜登向杜邦公司延攬不少高級主管擔任個人助理，也曾向杜邦家族買下一棟豪宅。

杜邦家族女繼承人麗莎‧莫斯利(Lisa Dean Moseley)創立的費爾史東高爾夫球俱樂部，讓拜登有機會接觸到原本不容易接近的德拉瓦州富豪階級，這個管道到現在拜登仍然保留。紀錄顯示，拜登在總統任內至少造訪費爾史東22次，最近一次是今年8月前往打球及用餐。

報導指出，拜登2001年成為費爾史東高爾夫球俱樂部會員之後，引發聯邦調查人員注意。莫斯利申請高爾夫球場執照期間，向一名德拉瓦州地方官員提供數百萬元貸款，結果遭到聯邦調查。

華盛頓郵報取得會議紀錄顯示，莫斯利手下一家公司為拜登提供費爾史東俱樂部會員，入會時通常要預繳的3萬4000元合夥費則予以免除。紀錄顯示，莫斯利公司把一張未使用(unused)會員門票轉讓給拜登，但拜登入會之後要交會費與其他費用。