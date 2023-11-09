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拜習會前 促中國釋放被不當拘留美國人聲音再起

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拜習會前 促中國釋放被不當拘留美國人聲音再起

中央社台北9日電
美國牧師林大衛。(取自自由林大衛牧師網站)
美國牧師林大衛。(取自自由林大衛牧師網站)

華爾街日報報導，美中元首預期下周會晤，會晤前要求釋放在中國被不當拘留的美國人聲音再起，但有現任及前任美國官員表示，中國可能要求美國移交在中國受到刑事指控而被通緝的人，或調整某些政策作為交換條件。

亞太經濟合作會議（APEC）領導人會議將於15至17日在舊金山舉行。日經新聞昨天引述美國官員表示，同樣會出席會議的拜登總統與中國國家主席習近平訂於15日會晤。

華爾街日報8日報導，拜習會舉行前，要求中國釋放被不當拘留的美國人呼聲再起。

報導提到3名被中國不當拘留的美國人，包括被中國警方以製造和販賣毒品罪名逮捕的德州商人史威登（Mark Swidan）、美國牧師林大衛（David Lin）及在中國採購航空航太設備的商人李凱（Kai Li）。

德州商人史威登。(路透)
德州商人史威登。(路透)

2012年中國警方在史威登的司機及翻譯身上發現了甲基安非他命，其後指控他參與毒品製造和分銷。

2019年中國法庭判處史威登死刑緩期執行，2023年4月中國江門市中級法院駁回史威登的上訴，維持原判。

林大衛最初因欺詐指控被判無期徒刑，他的支持者相信真正理由是他在中國傳教，並資助中國未經批准的教會。

林大衛的刑期不止一次被減少，最近一次是去年拜習會前後，他將於2029年12月刑滿釋放。

李凱2016年被拘留，2018年被控間諜罪名，遭判處10年徒刑。

報導引述史威登的母親表示，「我不明白為什麼這3個人對中國如此重要。」她曾與多位美國官員談論兒子的個案，她稱兒子是美中之間的一枚「棋子」。

李凱的兒子表示，他在最近給拜登的一封信中提到，需要利用美中之間正進行的一系列對話，爭取釋放其父親及其他被不當拘留的美國人。

除了被不當拘留外，一些外國人在中國即使沒被起訴，但被相關部門阻止離境，包括專門處理企業重組業務的德安華駐香港董事總經理陳麥可（Michael Chan），及日本野村國際（Nomura International）香港分支中國投資銀行事業主席王仲何（Charles Wang Zhonghe）。

報導又表示，來自美國的個體經營者Henry Cai，因在中國涉及債務糾紛而被限制出境，出境禁令很快踏入第7年。

報導表示，除中國外，少數其他國家也不當拘留美國人，包括華爾街日報駐莫斯科特派員格什科維奇（Evan Gershkovich），及前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）均在俄羅斯被監禁，兩人面臨間諜指控。

報導表示，習近平到舊金山出席APEC峰會，將是他自2017年以來首次訪美。北京有時會在此類峰會期間釋出善意，特赦被拘留者。

但有被拘留者的家屬擔心，在美中面臨一連串重大問題面前，個別美國人的問題是其次。

人權組織對話基金會（The Dui Hua Foundation）負責人康原（John Kamm）表示，在領導人重要出行前釋放罪犯是很常見事情，「但那是過去的事情了。」

報導又表示，現任和前任美國官員均表示，中國可能接受的換囚條件遠不如俄羅斯和伊朗明顯，這些國家已通過明確交易，釋放被關押的美國公民。

該些官員表示，要中國釋放被不當拘留的美國人，可能要滿足中國一個要求，就是美國移交某些在中國受到刑事指控而被通緝的人，或是對美國政策做出與司法問題無關的調整。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

華爾街 拜登 間諜

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