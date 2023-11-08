FBI新總部 落腳馬里蘭州

聯邦調查局在座落於華府的胡佛大樓超過50年，拜登政府決定將把聯調局新總部遷到馬里蘭州。圖為胡佛大樓外觀。(美聯社)

在馬里蘭州與維吉尼亞州持續激烈競爭十多年後，美聯社引述兩名消息人士透露，拜登政府已選擇把聯邦調查局(FBI )總部遷往馬里蘭州，新地點位於華盛頓東北約13哩(20公里)、屬於喬治王子郡(Prince George's County)的格林貝爾特(Greenbelt)。

FBI考慮搬家已超過十年，最近幾個月，FBI也對總部新址的選擇過程表示關注，消息傳出後，馬州 自然很高興，維州當然非常沮喪及不滿。

維州民主黨 籍國會參議員華納(Mark Warner)向媒體說，尚未收到有關選擇的正式通知，若然屬實，「這將是對聯邦總務署(GSA)的既定程序，作出嚴重政治干預的證據，這更讓人想起川普政府的策略。」 GSA 的職責包括處理政府房地產。

他與另一民主黨籍國會參議員肯恩(Tim Kaine)發出聯合聲明，對不選擇聯邦調查局學院(FBI Academy)所在的維州匡提科(Quantico)感到失望。

不過馬州民主黨籍國會參議員卡丁(Ben Cardin)則認為，馬州的地理位置非常理想，這裡有完善公共交通，納稅人花的支出會大大降低。