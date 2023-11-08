1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

工作人員8日正將裝有熊貓「添添」的箱櫃送上車，運往機場，準備登機返回中國。(美聯社)

尼克森總統1972年訪問中國，為美國帶來第一對大熊貓，半個世紀後，華府 史密森尼國家動物園 (Smithsonian National Zoo)的三隻大熊貓8日動身返回中國成都。

現年25歲的美香與26歲的添添於2000年來到美國，從那時起就一直是動物園的鎮園之寶；2020年誕下「小奇蹟」，現在一家三口飛返中國，餘下四隻在亞特蘭大 的大熊貓也計畫明年返回中國。

當所有大熊貓離開美國讓人感覺不祥，表明美中的複雜關係正在進入一個新時代，最可愛的大熊貓也無法克服這種緊張氣氛。

豎在華府史密森尼國家動物園在2000年迎來現齡20幾歲的熊貓「美香」及「添添」，後來加上「小奇蹟」寶寶，現年3歲，圖為園外的熊貓塑像。(Getty Images)

美中官員沒有公開評論熊貓外交的失敗以及兩國關係的狀況，只是根據官方說法，中國借出大熊貓的合約已經到期，不再續約。牠們因協議而來，也因協議而返，但許多人認為，隨著東西方地緣政治裂痕的擴大，這三隻大熊貓的離去早在預料之中。

華盛頓智庫史汀生中心東亞項目聯合主任孫韻說，大熊貓本來就是要統一與美國的關係，現在美中關係這麼糟糕，熊貓來這裡還有甚麼意義呢？

美國失去了大熊貓，說明了美中關係的冷淡程度不斷加深，互相猜疑日益加劇，關係比尼克森時期更複雜。

在軍事及經濟緊張情勢裡，熊貓外交的美妙之處就是一種無需說明也可發出的訊息，而當今的訊號，正為緊張的美中關係敲響了警鐘。

工作人員8日正將裝有熊貓「美香」的箱櫃送上車，運往機場，準備登機返回中國。(美聯社)

中國的大熊貓具有強大的戰略意義，是用於鞏固聯盟、吸引新夥伴和建立善意的外交工具。除了作為擴大全球影響力的戰略重點之外，牛津大學一項研究顯示，中國借出的大熊貓數量，與這個國家的貿易關係有密切相關。去年，中國向中東「派出」首批大熊貓。

現在有一個問題深深困擾著外交官、美中專家及去動物園的孩子們的心：大熊貓什麼時候會再到美國？

對於未來，史密森尼動物園園長布蘭迪史密斯(Brandie Smith)8日在歡送儀式上表示，仍會繼續耗資170萬元翻修熊貓園的計畫，期望未來的那一天，給大熊貓一個美麗的新家，屆時美中有望擺脫目前激烈猜疑的困局。