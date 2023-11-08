彈劾總統前奏曲？ 眾院傳喚拜登弟弟、兒子

白宮和拜登的私人律師都說，共和黨調查拜登家人，是耍「政治把戲」，目的是傷害總統本人，也是明裡暗裡想幫助前總統川普奪回白宮寶座的下三濫手段。（Getty Images）

共和黨 主導的眾院監督委員會8日發出傳票，傳喚拜登總統的弟弟詹姆士‧拜登（James Biden）和兒子杭特‧拜登 （Hunter Biden），藉由調查總統家人，加深民眾對「拜登家族販賣影響力」的壞印象，達到最終彈劾 拜登本人的目的。

民主黨極力反對共和黨的「彈劾調查」，美聯社說共和黨議員此舉將國會的監督權「使用到極致。」共和黨努力經年，找不到足以將拜登本人入罪的證據。

不過，共和黨議員說，他們找到的證據，至少可以證明，拜登家族在經營事業時，特別在海外，有「販賣影響力」的嫌疑。

委員會主席柯默（James Comer，肯塔基州）說，發出傳票，用意是要「拜登家族成員及其生意夥伴」到國會殿堂來，向全民交代自己所作所為，列為「有證據力的紀錄。」

傳票要拜登的弟弟和兒子，及其前生意夥伴沃克（Rob Walker）12月中之前，到監督委員會接受詰問，留下口供，並要求總統弟媳莎拉‧拜登和長媳（已逝長子波的遺孀）哈莉‧拜登自願到場，核對回答提問的發言。

拜登弟弟和兒子都未立即回覆媒體的有關提問。

美聯社說，共和黨議員這場政治表演，攸關是否對拜登提出彈劾指控。

白宮和拜登的私人律師都說，共和黨調查拜登家人，是耍「政治把戲」，目的是傷害總統本人，也是明裡暗裡想幫助前總統川普奪回白宮寶座的下三濫手段。

杭特拜登的律師洛威爾（Abbe Lowell ）說，共和黨想調查的，都是「老掉牙、虛假、無根據或者早就被揭穿為無中生有」的事。

洛威爾說，柯默等人想要證明有關拜登家族的種種陰謀論，拿不出絲毫證據，盡人皆知，卻還想再演一齣政治把戲來遮掩自己的無能，「沒關係，杭特也樂得有此機會在公共場合，在適當時間，跟委員會諸公討論這些事。」

洛威爾已致函國會議長強生，籲請議長收斂「出於黨爭的政治遊戲。」

強生樂見黨團同僚調查拜登家族，並暗示，是否彈劾拜登，很快就會有結果。