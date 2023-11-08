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美國版一帶一路抗衡中國 砸5.5億美元投資斯里蘭卡港口

編譯葉亭均／綜合外電
美國將為斯里蘭卡首都港口碼頭提供5.53億美元的建設資金。（美聯社）
美國將為斯里蘭卡首都港口碼頭提供5.53億美元的建設資金。（美聯社）

美國將為印度億萬富豪阿達尼（ Gautam Adani）正在開發中的斯里蘭卡首都港口碼頭提供5.53億美元資金，此時印度與美國政府正尋求抑制中國在東亞地區的影響力。

這次美國國際開發金融公司（DFC）為可倫坡深水港口西貨櫃碼頭提供資金，是DFC這家美國政府機構在亞洲最大的基礎建設投資案，也是該機構全球最大的投資案之一。DFC在聲明中表示，它將支撐斯里蘭卡的經濟成長與「區域經濟整合，包括與印度在內的整合」。

美國為可倫坡的碼頭出資，也代表著再次努力要軟化北京當局對斯里蘭卡的影響力。斯里蘭卡在去年經濟崩潰之前，大肆揮霍於中國出資的港口與高速公路建設計畫，因而對北京當局積欠了龐大債務。印度也想在鄰國斯里蘭卡平衡影響力。

這起融資案也是DFC在全球加速投資的一環，該機構今年來的投資總額達到93億美元。一名美國形容這項斯里蘭卡融資計畫象徵美國致力於擴大參與印太地區開發計畫的承諾。

截至去年底，中國大陸在斯里蘭卡已投資約22億美元，是斯里蘭卡最大的外國直接投資者。美國官員已公開批評斯里蘭卡境內使用率甚低的南方港口漢班托塔港是無法持續存在的，而且是落入了中國的「債務陷阱外交」。

DFC表示將與贊助者、斯里蘭卡最大企業集團之一的John Keells控股公司與達尼港口和經濟特區有限公司合作，仰賴他們的「在地經驗與高品質標準」。

可倫坡的港口因靠近國際海運航線，是印度洋中最繁忙港口之一，近半數的貨櫃輪都會途經其水域。DFC表示，過去兩年來，可倫坡的港口營運利用率已超過90%，需要新的吞吐容量。

斯里蘭卡 投資 印度

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