我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

多州選舉今登場 民主黨能否維持都會區優勢？

哈瑪斯突襲以色列滿月 以軍攻進加薩市心臟地區

中央社特拉維夫7日綜合外電報導
哈瑪斯突襲以色列屆滿一個月，一名猶太男子在哭牆前為受害者守夜。(Getty Images)
哈瑪斯突襲以色列屆滿一個月，一名猶太男子在哭牆前為受害者守夜。(Getty Images)

哈瑪斯突襲以色列屆滿一個月之際，以國總理內唐亞胡今天表示，以軍已包圍加薩首府加薩市（Gaza City），並在加薩市內作戰。以色列國防部長葛朗特則表示，以軍已進入「加薩市心臟地區」。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在聲明中表示，在哈瑪斯（Hamas）釋放以色列人質前，不會有停火，也不會有燃料運入加薩走廊。他並再度呼籲巴勒斯坦平民為了自身安全遷往加薩南部。

葛朗特（Yoav Gallant）在記者會表示：「我們在加薩市心臟地區，加薩是歷來人類建造的最大恐怖主義基地，我們要摧毀哈瑪斯。」

被問及加薩戰爭結束後的計畫時，葛朗特回答：「我可以告訴你誰不會統治加薩。不會是哈瑪斯，不會是以色列，其他都有可能。」他也再度呼籲巴勒斯坦平民為了自身安全移往加薩南部。

哈瑪斯突襲以色列屆滿一個月，一名以色列人在為受害者守夜時與兩名女子擁抱，他手中拿...
哈瑪斯突襲以色列屆滿一個月，一名以色列人在為受害者守夜時與兩名女子擁抱，他手中拿著被哈瑪斯綁架的人質海報。(Getty Images)

內唐亞胡昨天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）電視訪問時表示，加薩戰爭結束後，「以色列將無限期地擔負起全面安全責任」。

➤➤➤內唐亞胡：戰後將全面負起加薩安全責任 沒有限期

他說：「當這種安全責任不在我們身上的時候，我們面對的就是哈瑪斯恐怖活動以無法想像的規模爆發。」

哈瑪斯10月7日突襲以色列，殺害1400人並擄走240名人質，以色列隨即對哈瑪斯控制的加薩發動空襲和地面攻擊行動，據加薩衛生部，迄今已造成1萬300多人喪生，其中大多為平民。

加薩 哈瑪斯 以色列

上一則

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

下一則

快看世界／夏令時間除了多睡一小時 還有什麼影響？

延伸閱讀

哈瑪斯攻擊滿一個月 以色列誓言解除哈瑪斯武裝能力

哈瑪斯攻擊滿一個月 以色列誓言解除哈瑪斯武裝能力
內唐亞胡：戰後將全面負起加薩安全責任 沒有限期

內唐亞胡：戰後將全面負起加薩安全責任 沒有限期
岸田文雄會布林肯談以哈衝突 確認日美將進行合作

岸田文雄會布林肯談以哈衝突 確認日美將進行合作
輿論轉向 以色列前總理認為只剩幾周時間擊敗哈瑪斯

輿論轉向 以色列前總理認為只剩幾周時間擊敗哈瑪斯

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
拜登總統拜登批准提供台灣8000萬美元軍事融資，以強化台灣防衛能力。BBC指出，這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。(美聯社)

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

2023-11-06 09:45
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）。（Getty Images）

川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

2023-11-03 11:44
CNN主播塔柏披露部分罹難者的驗屍照片。(取自X平台@jaketapper)

CNN披露哈瑪斯暴行受害者燒焦遺體及斷頭照

2023-11-02 16:30

超人氣

更多 >
林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」

林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」
12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」

12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」
洛城屋主回家遇劫 抱必死決心槍戰 打跑2匪

洛城屋主回家遇劫 抱必死決心槍戰 打跑2匪
台灣人被寵壞？住14年美國人吐真實感受 網狂點頭：超有感

台灣人被寵壞？住14年美國人吐真實感受 網狂點頭：超有感
她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜

她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜