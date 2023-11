福斯新聞(Fox News)報導,國會警察周二下午在華府 聯合車站對面的公園逮捕了一名攜帶AR-15步槍的男子。

根據現場影像,嫌犯是一名身穿橙色運動服的黑人 男子,警方稱,該男子在與一名警察對峙後遭到電擊被捕,隨後被送上救護車。

