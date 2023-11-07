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大方援外卻搞不定學貸豁免…拜登遭年輕選民質疑

大方援外卻搞不定學貸豁免…拜登遭年輕選民質疑

記者顏伶如／即時報導
愈來愈多人質疑拜登是否能夠打贏明年大選。（路透）
愈來愈多人質疑拜登是否能夠打贏明年大選。（路透）

最新民調顯示拜登總統在五個決戰州支持度落後前總統川普，國家廣播公司(NBC)7日報導分析，拜登選情全面告急，民主黨陣營焦慮感浮上檯面；民主黨民調專家伍德伯里(Terrance Woodbury)便說，從民調研究焦點團體(focus groups)當中聽到年輕選民及非洲裔選民意見得知，拜登必須解釋清楚為何美國要花大筆經費援外。

伍德伯里舉例說，不少年輕選民及非洲裔選民質疑，為何拜登政府搞不定學貸豁免，卻可以金援烏克蘭，沒有預算可以為各地學校投資，卻有辦法送錢到中東。伍德伯里指出，選民的疑慮與政治立場無關，純粹希望政府優先把國內的問題處理好，然後才去援助國外。

華盛頓郵報則指出，某些民主黨人士擔心，各種政治警訊紛紛出現，卻遭拜登團隊忽略，團隊成員還說，距離大選還有一年之久，現在民調結果意義不大。

「黑人選民很重要基金會」(Black Voters Matter Fund)共同創辦人阿爾布萊特(Cliff Albright)說，許多人基本上誤解了非洲裔選民在2020年選舉表達的意見。他說，其實非洲裔選民對拜登沒有深切支持，也沒有熱情，「我們是很務實的，我們知道他最有勝算能贏川普」。

阿爾布萊特說，拜登上台之後的政策已讓許多非洲裔選民認清現實，特別是年輕選民，學貸便是其中一例，還有拜登全力支持以色列。拜登推出的學貸豁免計畫被最高法院打回票。

阿爾布萊特指出，雖然許多非洲裔選民在2024年還是會投票給拜登，但如果拜登競選團隊沒有加強與選民互動，某些選民最後可能不願投票。

華盛頓郵報報導，拜登競選團隊發言人穆尼奧斯(Kevin Munoz)發表聲明說，距離大選還有一年所做預測，通常到了一年之後都會有改變。他舉例說，前總統歐巴馬2012年選舉、民主黨2022年期中選舉，選前一年的民調數字與後來投票結果都不一樣。

報導指出，拜登競選團隊最近耗資2500萬元購買選舉廣告，包括鎖定非洲裔、拉丁裔選民的廣告。

拜登 民調 民主黨

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