多州選舉今登場 民主黨能否維持都會區優勢？

民眾於維州一間投票所內投票。（路透）

包括肯塔基州、俄亥俄州、維吉尼亞在內等多州選舉今天同步登場，有線電視新聞網(CNN)分析，人口結構改變牽動政治版圖消長，7日投票最大考驗則是，面對諸多挑戰的民主黨 如今能否繼續維持長年在都會區領先的優勢。

過去20年裡，美國政治城鄉兩極化的趨勢極為明顯，人口密集的都會區幾乎成為民主黨票倉，共和黨 則囊括規模較小的城市、郊區與偏鄉，自從川普成為共和黨2016年總統候選人之後，這股潮流更加迅速發展。

共和黨在小型城市、郊區及偏鄉支持度稱霸，造就了川普在2016年大選的勝利，共和黨在擁有大量非都會區人口的州，各項選舉更是所向披靡。然而，住在大型都會區周邊郊區、教育程度較高的選民，共和黨支持度卻走下坡，導致2018年、2020年、2022年三次大選，共和黨接連表現失利。最高法院2022年推翻保障墮胎 權重要判例之後，支持共和黨的反墮胎陣營在多州提出限縮墮胎權倡議但頻頻遭遇挫敗。

CNN分析，以傳統觀察指標來看，7日多州選舉的政治環境看起來對共和黨較有利，民調顯示大多數選民對美國經濟及拜登總統施政都感到不滿意。然而，目前存在的各種條件，與2022年期中選舉時的狀況一樣，當時共和黨選舉結果不如預期，主要原因在於大型都會區得票結果不佳，尤其是住在近郊的高學歷選民並不贊成限縮墮胎權。

倒傲處於政治劣勢的民主黨7日在多州選舉能否得到好成績，關鍵就在於大型都會區及郊區選民的投票動向。如果民主黨再次告捷，將印證民主黨2022年期中選舉策略迄今依然奏效，支持者雖然對民主黨普遍感到不滿，但由於民主黨為共和黨定調為威脅人民權益及價值信念的宣傳手段引起共鳴，選民到了投票時仍然支持民主黨。CNN分析，維吉尼亞州州議會選舉是最明顯的實例。