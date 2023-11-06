川普紐約出庭民事詐欺案 嗆法官：審理非常不公

前總統川普(中)6日再度為涉及資產浮報的民事控訴出庭，川普在庭上火力全開，不僅批檢察官，也批評法官，幾度與庭上出現尖銳交鋒。（Getty Images)

前總統川普 名下的企業「川普集團」浮報資產與地產的詐欺 的民事案6日在紐約續審，川普首度出庭作證，當庭譴責興訟的州檢察長並與主審法官對嗆；法官被激怒，要律師控制川普，直言「這裡不是政治秀場」；川普的律師與法官隔空打起口水戰，川普插嘴嚷嚷形容「審理非常不公」。

美聯社報導，川普6日出席詐欺民事案件作證，利用他在證人席的時間捍衛自身權利，批評主審該案的紐約州 高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)對他有偏見，譴責提告的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)實為「政治獵巫」。

川普自豪吹捧他的房地產帝國版圖，否認他欺騙銀行與保險公司，強調沒有銀行與保險公司賠錢，反指民主黨籍的檢察長詹樂霞「是她詐欺」。

這起案件是川普三戰白宮所面臨的眾多訴訟之一，其他包括聯邦和州政府對他提告，事涉不當處置機密文件、密謀推翻2020年大選等。

不滿身價被低估 言行激動

川普在這場詐欺審判的表現特別激動，尤其不滿人們低估他的身價。

川普說，「我的身價比財務報表的內容還高數十億元」，並告訴一名州政府的律師，「你可能基於政治因素，四處詆毀我且試圖傷害我」。

川普強調佛州「海湖莊園」的價值也被看扁，聲稱該莊園的價值是紐約檢察長辦公室估計的50倍到100倍，重申必須以「品牌價值」評估資產，藉此增值。川普說：「我是因為自己的品牌當上總統」。

對於川普作證期間的失控行為，讓恩格隆一度告訴川普的律師「我要求你控制他，如果你做不到，我會出手」。

川普無理的作證表現讓恩格隆痛斥「法庭不是政治秀場」，恩格隆在庭上一度表示，「我不想聽這位證人所說的每句話，他說了許多與這起案件或提問無關的內容」。

作證3.5小時：美悲慘一天

在川普角逐明年大選之際，出庭作證儼然成為他的競選平台，讓他能夠再次向支持者強調檢方和法官對他政治迫害。

川普在證人席上作證約三個半小時後，在法庭外告訴記者：「人們受夠了所發生的事，這是美國悲慘的一天。」

這宗民事詐欺案件不同於川普即將面臨的刑事案件，後者可能宣判徒刑。

主審法官恩格隆已判定川普浮報資產涉嫌詐騙，這會對川普未來管理川普大廈及其他務業造成問題。

這場審判沒有陪審團，由詹樂霞控告川普、川普企業及其高層主管並對川普長子等人索賠。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點