我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感受到了嗎？星巴克一直「悄悄」在漲價

矽谷裁員潮未止 Google等4公司再裁1700人

川普紐約出庭民事詐欺案 嗆法官：審理非常不公

編譯陳韻涵／綜合6日電
前總統川普(中)6日再度為涉及資產浮報的民事控訴出庭，川普在庭上火力全開，不僅批檢察官，也批評法官，幾度與庭上出現尖銳交鋒。（Getty Images)
前總統川普(中)6日再度為涉及資產浮報的民事控訴出庭，川普在庭上火力全開，不僅批檢察官，也批評法官，幾度與庭上出現尖銳交鋒。（Getty Images)

前總統川普名下的企業「川普集團」浮報資產與地產的詐欺的民事案6日在紐約續審，川普首度出庭作證，當庭譴責興訟的州檢察長並與主審法官對嗆；法官被激怒，要律師控制川普，直言「這裡不是政治秀場」；川普的律師與法官隔空打起口水戰，川普插嘴嚷嚷形容「審理非常不公」。

美聯社報導，川普6日出席詐欺民事案件作證，利用他在證人席的時間捍衛自身權利，批評主審該案的紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)對他有偏見，譴責提告的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)實為「政治獵巫」。

川普自豪吹捧他的房地產帝國版圖，否認他欺騙銀行與保險公司，強調沒有銀行與保險公司賠錢，反指民主黨籍的檢察長詹樂霞「是她詐欺」。

這起案件是川普三戰白宮所面臨的眾多訴訟之一，其他包括聯邦和州政府對他提告，事涉不當處置機密文件、密謀推翻2020年大選等。

不滿身價被低估 言行激動

川普在這場詐欺審判的表現特別激動，尤其不滿人們低估他的身價。

川普說，「我的身價比財務報表的內容還高數十億元」，並告訴一名州政府的律師，「你可能基於政治因素，四處詆毀我且試圖傷害我」。

川普強調佛州「海湖莊園」的價值也被看扁，聲稱該莊園的價值是紐約檢察長辦公室估計的50倍到100倍，重申必須以「品牌價值」評估資產，藉此增值。川普說：「我是因為自己的品牌當上總統」。

對於川普作證期間的失控行為，讓恩格隆一度告訴川普的律師「我要求你控制他，如果你做不到，我會出手」。

川普無理的作證表現讓恩格隆痛斥「法庭不是政治秀場」，恩格隆在庭上一度表示，「我不想聽這位證人所說的每句話，他說了許多與這起案件或提問無關的內容」。

作證3.5小時：美悲慘一天

在川普角逐明年大選之際，出庭作證儼然成為他的競選平台，讓他能夠再次向支持者強調檢方和法官對他政治迫害。  

川普在證人席上作證約三個半小時後，在法庭外告訴記者：「人們受夠了所發生的事，這是美國悲慘的一天。」

這宗民事詐欺案件不同於川普即將面臨的刑事案件，後者可能宣判徒刑。

主審法官恩格隆已判定川普浮報資產涉嫌詐騙，這會對川普未來管理川普大廈及其他務業造成問題。

這場審判沒有陪審團，由詹樂霞控告川普、川普企業及其高層主管並對川普長子等人索賠。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 詐欺 紐約州

上一則

共和黨初選第3場辯論 剩4人符資格 史考特還差臨門一腳

延伸閱讀

共和黨初選第3場辯論 剩4人符資格 史考特還差臨門一腳

共和黨初選第3場辯論 剩4人符資格 史考特還差臨門一腳
川普虛報資產案6日開庭 主審法官多才多藝無懼壓力

川普虛報資產案6日開庭 主審法官多才多藝無懼壓力
高齡、經濟弱點發酵 拜登如何扳回一城

高齡、經濟弱點發酵 拜登如何扳回一城
6關鍵州 拜登民調輸川普5州 選民質疑他年齡大 政策錯誤

6關鍵州 拜登民調輸川普5州 選民質疑他年齡大 政策錯誤

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
一對來自中國的夫妻在進入加州聖地牙哥轉運中心後，準備上巴士前往機場。愈來愈多的中國無證客是透過社群媒體的介紹，再循線來到美國。（美聯社）

中國經濟苦、政治環境嚴峻…走線客暴增 驚險「潤」美

2023-10-31 05:46
川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）。（Getty Images）

川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

2023-11-03 11:44
CNN主播塔柏披露部分罹難者的驗屍照片。(取自X平台@jaketapper)

CNN披露哈瑪斯暴行受害者燒焦遺體及斷頭照

2023-11-02 16:30

超人氣

更多 >
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
當年分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣

當年分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝