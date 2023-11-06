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美罕見公布核潛艦動向 抵中東示警伊朗

國際中心／即時報導
美軍罕見公布俄亥俄級核潛艦部署地中海，潛艦通過蘇伊士運河大橋下方。（擷自U.S. Central Command臉書）
美軍罕見公布俄亥俄級核潛艦部署地中海，潛艦通過蘇伊士運河大橋下方。（擷自U.S. Central Command臉書）

美國軍方5日發表罕見聲明，表示一艘飛彈潛艦已抵達中東。在拜登政府試著避免以色列與哈瑪斯衝突擴大之際，美軍這項訊息顯然是衝著區域對手所說。

有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美軍中央司令部5日在社群媒體發文表示，一艘俄亥俄級潛艦正進入其責任範圍。一起發布的照片似乎顯示，這艘潛艦位置在埃及首都開羅東北方的蘇伊士運河。

美軍很少公布其彈道飛彈潛艦和飛彈潛艦艦隊的動向或行動。由於這些核動力潛艦與洲際彈道飛彈發射井、戰略轟炸機構成美國「核三位一體」戰力，因此飛彈潛艦是在近乎完全保密的情況下作業。

美軍中央司令部5日的聲明，明顯是給伊朗及其區域代理勢力的訊息。而這艘名稱未公開的潛艦，現加入其他已在當地的美國海軍船艦行列，包括兩艘航空母艦打擊群和一個兩棲待命支隊。

國防部奧斯丁5日和以色列國防部長葛朗特通話，強調要保護加薩平民並提供人道援助，奧斯丁還表示，美國致力於阻止「任何企圖使這場衝突升級的國家或非國家行為者」，這明顯是指伊朗和該國支持的武裝組織真主黨。

伊朗支持的幾個組織，常對伊拉克和敘利亞的美軍基地發動騷擾攻擊。而美國一再明確表達，規模更大的攻擊將引發重大回應。

伊朗 國防部 奧斯丁

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